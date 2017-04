Ermal Meta / Pronto a ricredersi su Shady? Nuove critiche in arrivo (Amici 2017, serale 29 aprile)

Ermal Meta

Ermal Meta, chi lo conquisterà nella sesta puntata del serale di Amici 16? (Puntata 29 aprile 2017) - Ermal Meta è pronto a sedere sulla poltrona di giudice anche per questo sesto serale di Amici 2017. Finora ha dimostrato di essere uno dei giudici più intransigenti, con critiche sempre mirate e costruttive (basti pensare a quelle per Shady o Mike), palesando in più di un'occasione le sue preferenze e suscitando anche molte reazioni negli allievi della squadra Bianca e della squadra Blu. La scorsa settimana per la prima volta si è esibito anche con i ragazzi sul suo successo "Vietato morire", non riuscendo a conquistare il punto. Un ruolo quello di giudice che probabilmente Ermal non si è sentito subito adatto e che ha propriamente indossato solo con un pò di pratica. Lo confessa proprio lui nel corso di un'intervista rilasciata a Rockol.it, dove dichiara: "Non ho ancora realizzato il ruolo di 'giudice' nel senso stretto della parola. Diciamo che sono uno dei quattro che sta seduto sulla poltrona e dice la propria opinione sulle esibizioni che guarda".

Ermal Meta giudice ad Amici 2017: ecco perchè ha accettato questo ruolo (Puntata 29 aprile 2017) - Ermal Meta ad Amici 2017 cerca di essere "il più costruttivo possibile, perché credo che quello che ho fatto in tutti questi anni, la cosiddetta gavetta, possa essere utile a qualcuno e quindi la metto a frutto". Nonostante il pubblico abbia probabilmente imparato a conoscerlo ed apprezzarlo nel corso degli ultimi anni e in particolare dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, che l'ha visto conquistare il terzo posto, Ermal Meta ha una lunga carriera alle spalle fatta di tanta gavetta. Qualcuno ha criticato la sua decisione di partecipare ad Amici 2017 come giudice, ma Ermal ha così motivato la sua scelta: "Amici è una trasmissione televisiva come tante altre. E ce ne sono di trasmissioni televisive in cui si costruiscono tante cose, dietro. Almeno, qui tu vedi qualcuno che canta e dici 'questo canta bene' oppure 'questo canta male', 'questo mi piace' o 'questo non mi piace'".

