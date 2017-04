FABIO BASILE & ANASTASIA KUZMINA/ Il campione vuole vincere (Finale Ballando con le stelle 2017)

Fabio Basile e Veera Kinnunen in finale a Ballando con le Stelle 2017

FABIO BASILE-ANASTASIA KUZMINA, LA SORPRESA DELLA NONNA (FINALE BALLANDO CON LE STELLE, 29 APRILE)- Momenti molto commoventi per Fabio Basile nella puntata del 29 aprile di Ballando con le stelle. Il judoka ha ricevuto la sorpresa della nonna, la quale in un video ha raccontato di essere stata sempre amante del ballo e di rivedere nel nipote suo marito. Dopo l'entrata in pista con la sua ballerina e qualche passo di danza, Milly ha chiesto di stoppare la musica e per Basile è arrivata la sorpresa tanto attesa: si è ritrovato di fronte la nonna e le emozioni sono sgorgate dal giovane. Il ballo con la donna è stato molto delicato e divertente, il ragazzo non ha lesinato la sua goliardia e la sua vitalità giovanile. Alla fine, la signora ha anche baciato il suo idolo: Mariotto. E, poi, è passata a salutare tutti gli altri giudici. La donna è stata definita "atomica" dalla conduttrice e ha elencato tutte le sue specialità culinarie. Infine, è stato il momento di assegnare a nonna e nipote i voti. La giuria ha dato ai due ben 46 punti.

FABIO BASILE-ANASTASIA KUZMINA, PATHOS E MODERNITA' NELLE LORO ESIBIZIONI (FINALE BALLANDO CON LE STELLE, 29 APRILE) - Il video della settimana di prove di Fabio Basile e Veera Kinnunen è stata molto importante e il ragazzo ha affermato come stia mettendo in questa avventura a Ballando con le stelle tutta la sua forza, affrontandola come un'avventura sul ring. "Non sarei Fabio, non mi comporterei da guerriero quale sono se non lo facessi" ha detto il ragazzo. Ha parlato anche l'allenatore di Fabio che ha detto come Basile abbia delle doti fuori dal comune, sempre pronto a ripartire e a seguire i suoi sogni, intenzionato sempre a vincere. Nella puntata del 23 aprile, Basile ha affrontato la gara contro Tapia e seppur alla fine è risultato avere la peggio, ha dato prova di grande determinazione. Basile e la Kuzmina si sono esibiti in un merengue tra pathos, sensualità e divertimento sprizzando giovenutù da tutti i pori. Alla fine del ballo, il ragazzo ha ringraziato il suo allenatore e ha detto che gli manca Martin Castrogiovanni. Ha lavorato al massimo delle sue potenzialità, anche se stavolta il poco allenamento si è visto. Il ragazzo è impegnatissimo nella preparazione alle prossime olimpiadi e questo lo ha portato a trascurare un po' il ballo

FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA, LE PAROLE DEL CAMPIONE (FINALE BALLANDO CON LE STELLE, 29 APRILE) - La coppia formata da Anastasia Kuzmina e Fabio Basile è senza dubbio la più affiatata dello show e i due potrebbero contendere ad Oney Tapia e Veera Kinnunen lo scettro di vincitori. Basile e la sua compagna di avventura hanno infiammato il gossip dato che molti hanno ipotizzato di una loro relazione. Tuttavia, parrebbe proprio che tra i due ci sia solo una bella amicizia, d'altronde il giovane sembra proiettato solo verso il suo futuro. Ha rilasciato delle recenti dichiarazioni a Avvenire.it in cui ha affermato di essere rimasto lo stesso nonostante la popolarità, ha gli stessi amici anche se indubbiamente la popolarita ha dato i suoi frutti dato che le persone lo riconoscono per strada e gli piace il calore della gente. "Sono un ragazzo che si pone degli obiettivi e fa di tutto per raggiungerli". La simpatia e la forza del judoka riusciranno a fargli vincere il talent di Raiuno?

