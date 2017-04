FABRIZIO CORONA / News, Silvia Provvedi parla in sua difesa: “Voleva risollevarsi e invece…”

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI DIFENDE IL FIDANZATO, LE NUOVE DICHIARAZIONI – Continua il processo contro Fabrizio Corona, accusato di intestazione fittizia di bene dopo il ritrovamento di 2,6 milioni di euro nascosti nel controsoffitto nell’abitazione di Francesca Persi, una sua collaboratrice. Udienza dopo udienza, Fabrizio Corona si sta difendendo dalle nuove accuse sperando di poter recuperare il prima possibile la libertà. Un processo, quello contro Corona, che ha portato alla luce nuove verità come ha dichiarato lo stesso ex re dei paparazzi che ha accusato Luigi Mario Favoloso, fidanzato dell’ex moglie Nina Moric, di aver messo la bomba carta sotto casa sua. Un’accusa che Favoloso ha immediatamente respinto ma che ha aperto nuovi scenari sulle vicende processuali dell’ex re dei paparazzi. Nonostante la difficile situazione, Corona continua a combattere per la propria libertà, sostenuto dalla mamma Gabriella e dalla fidanzata Silvia Provvedi.

La brunetta de Le Donatella, nonostante la giovane età, in questi mesi, si è trasformata nella fidanzata perfetta sostenendo e difendendo Corona in pubblico e presentandosi a tutte le udienze del processo con un look impeccabile. Dopo l’ultima udienza, Silvia Provvedi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mattino Cinque ribadendo la volontà di Corona di riprendere in mano la propria vita. “Quello che ci tengo a dire è che quello che voleva fare era risollevarsi completamente, togliersi un sacco di problematiche che stava, veramente, risolvendo. Aspettava il 21 settembre per avere il continuato per poi ripartire senza tutti questi pesi. Quando abbiamo avuto la notizia del coinvolgimento della DDA (Direzione distrettuale antimafia ndr) non ci potevamo credere perché non c’era ragione per la quale si mettesse in mezzo una cosa del genere. E’ stato vittima lui di un’estorsione e noi di una bomba carta sotto casa e noi da parte lesa siamo diventati parte condannata. Quindi è stato tutto molto strano” – afferma la Provvedi che poi conclude così – “l’importante comunque è fare chiarezza su ogni brutta esperienza. Spero che il giudice e tutti quanti se ne siano accorti”. Ciccate qui per vedere il video.

