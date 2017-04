FEDERICA CARTA/ Michele Perniola smentisce il flirt (Amici serale 2017, 29 aprile)

Federica Carta

FEDERICA CARTA, LA CANTANTE DEI BLU: MICHELE PERNIOLA SMENTISCE IL FLIRT (AMICI, 29 APRILE) - Nella prima serata di Canale 5 va in onda la sesta puntata serale del talent Amici 2017 condotto da Maria De Filippi. Tra i concorrenti ancora in gara c’è la giovane cantante della squadra dei Blu Federica Carta, considerata la principale favorita alla vittoria finale. Negli ultimi giorni per la romana si è ritornato a parlare di gossip ed in particolare del possibile flirt con Michele Perniola, altro concorrente di Amici che ha salutato da qualche settimana il talent della De Filippi. Non erano passate inosservate le lacrime della Carta al momento dell’uscita di scena di Perniola, facendo ipotizzare un rapporto d’amore tra i due. A fare chiarezza in queste ore ci ha però pensato il diretto interessato a mezzo di una intervista riportata dal portale Gossipetv.com. L’ex allievo ha sottolineato: “Io e Federica abbiamo fatto ogni cosa insieme all’interno della Scuola. Siamo diventati molto amici, per questo ha pianto ed era dispiaciuta per me. È la mia favorita per la vittoria finale. Ha una voce profonda, è davvero molto brava. A me piace un sacco”.

FEDERICA CARTA, LA CANTANTE DEI BLU: UNA SERATA UN PO’ IN OMBRA (AMICI, 29 APRILE) - In attesa di rivederla all’opera questa sera, ricordiamo come si è comportata e cosa ha fatto Federica Carta nella quinta puntata serale di Amici, mandata in onda lo scorso sabato 22 aprile su Canale 5. La cantante della squadra dei Blu è stata chiamata in causa dalla propria coach Elisa nella prova comparata con Fiorella Mannoia in cui ha sfidato il giovanissimo cantante dei bianchi Thomas Bocchimpani. Una sfida che in questa occasione ha visto la romana avere la peggio secondo la valutazione della giuria. Dunque si è ritrovata nella terza prova secretata contro l’altro cantante dei Bianchi, Mike Bird. La Carta ha presentato una intensa interpretazione del brano di Lucio Dalla, Chissà se lo sai. Infine, ha concluso la sua serata un po’ in ombra avendo nuovamente la peggio nella sfida con Thomas Bocchimpani, nella quale si è esibita nel suo inedito Ti avrei voluto dire. Vedremo se questa sera la giovane cantante romana saprà fare di meglio.

