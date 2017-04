Fedez e Chiara Ferragni

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER AFFETTUOSO NEI CONFRONTI DELLA SUA CHIARA, IL VIDEO (OGGI, 29 APRILE 2017) - Il noto rapper Federico Leonardo Lucia meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte di Fedez, negli ultimi giorni è stato ‘bersagliato’ sui social per una clamorosa gaffe commessa nei confronti della propria compagna Chiara Ferragni. Il cantante le ha fatto una dedica prendendo in prestito delle parole che aveva già utilizzato in passato nei confronti della ex compagna Giulia Valentini. Tuttavia chi si aspettava una spaccatura tra i due innamorati è rimasto deluso in quanto tra di loro il feeling è ancora piuttosto forte. Infatti, in queste ore Fedez ha pubblicato uno sdolcinato video nel quale lo si vede baciare con tanto affetto una Chiara Ferragni come sempre alla moda con tanto di occhiali da sole con lenti gialle. Un post che in poche ore è arrivato intorno alle 250 mila visualizzazioni ricevendo molteplici messaggi in cui viene sottolineato il loro feeling di coppia. Clicca qui per vedere il post.

