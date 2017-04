FRANCESCO RENGA / All'indomani di "Scriverò il tuo nome", il primo disco live (Verissimo, puntata 29 aprile)

Francesco Renga a Verissimo

FRANCESCO RENGA, ALL'INDOMANI DI "SCRIVERO' IL TUO NOME", IL SUO PRIMO DISCO LIVE (VERISSIMO, PUNTATA 29 APRILE) - Ad un giorno di distanza dall'uscita del suo nuovo disco live, Scriverò il tuo nome, Francesco Renga continua ad attirare l'attenzione dei media televisivi. Il cantante è stato annunciato inoltre come ospite del prossimo Festareggio, che prenderà il via il 29 agosto. Oggi, sabato 29 aprile 2017, Francesco Renga sarà invece ospite di Verissimo, proprio per discutere della nuova compilation di successi. Il disco conterrà infatti 16 brani che rientrano nel repertorio storico di Renga, oltre a tre canzoni inedite: Non passa mai, Nuova Luce e Così diversa, cantanta in duetto con Elodie Di Patrizi. La versione deluxe del cd, sottolinea la Gazzetta di Reggio, conterrà anche Il mio giorno più bello nel mondo, che ha conquistato il disco di platino per ben tre volte.

FRANCESCO RENGA, ALL'INDOMANI DI "SCRIVERO' IL TUO NOME", IL SUO PRIMO DISCO LIVE (VERISSIMO, PUNTATA 29 APRILE). LE DATE DEL TOUR - Mancano inoltre pochissimi giorni prima dell'inizio del tour di Francesco Renga, al debutto il prossimo 5 maggio. Il cantautore ha già annunciato che fra i suoi ospiti ci sarà Elodie Di Patrizi, che ha preso parte al nuovo progetto musicale, Giorgio Panariello e Luca Carboni. Quest'ultimo sarà presente il 22 maggio a Bologna, presso l'Unipol Arena, mentre il comico italiano parteciperà al live di Nelson Mandela di Firenze. Il successo riscosso fra il pubblico italiano per il tour di Francesco Renga ha inoltre portato l'artista ad aggiungere altre date fra quelle previste. Il cantante approderà infatti a Sanremo il prossimo 1 luglio, mentre a Sordevolo, in provincia di Biella, l'11 luglio. Asiago, in provincia di Vicenza, assisterà invece al concerto di Renga il 24 agosto, metre il tour si concluderà con la tappa di Reggio Emilia, alla Festa Reggio del 29 agosto.

