I POMPIERI/ Su Iris il film con Paolo Villaggio e Lino Banfi

Il film è in onda su Iris in prima serata

I POMPIERI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 29 APRILE 2017: IL CAST - I pompieri è il film in onda su Iris oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 21.00. Una commedia del 1985 diretta da Neri Parenti (Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale, Colpi di fulmine, Fantozzi contro tutti) ed interpretata da Paolo Villaggio (Fantozzi, Fracchia la belva umana, Le comiche), Lino Banfi (Occhio malocchio prezzemolo e finocchio, L'esorciccio, Vieni avanti cretino), Massimo Boldi (Vacanze di Natale, Tifosi, Matrimonio al Sud) e moltissimi altri comici ed interpreti della commedia italiana. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

I POMPIERI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 29 APRILE 2017: LA TRAMA - Il comandante dei pompieri Pacini (Gigi Sammarchi) gestisce una caserma praticamente perfetta. Unico neo nella sua organizzazione è la squadra 17, capitanata da Armando Bigotti (Andrea Roncato), un improbabile insieme di incapaci, pasticcioni e combinaguai che non riesce a portare a termine neppure la missione più semplice senza combinare pasticci. Fra di essi c'è anche Paolo Cesarotti (Paolo Villaggio), assegnato alla caserma per un errore burocratico. Paolo non è mai stato un pompiere, e partecipa alla vita della caserma solo in attesa che la sua situazione venga chiarita e quindi non sia più costretto al servizio, anche se i suoi compagni lo considerano uno di loro. Attorno alla caserma ronza sempre Max Pirovano (Massimo Boldi), giornalista d'assalto della piccola emittente Telecosmo, in eterna attesa di uno scoop. Nel frattempo la squadra 17 e i suoi membri continuano a combinare disastri sia sul lavoro che nella loro vita privata. In particolare un membro della squadra, Nicola Ruoppolo (Lino Banfi) porta addirittura la squadra a demolire la casa del comandante Pacini, finendo licenziato in tronco. Il pompiere pasticcione trova però rapidamente un nuovo impiego come cameriere in un hotel. Quando qui si sviluppa un piccolo incendio Ruoppolo chiama i suoi ex colleghi avvisandoli in anticipo, per permettere loro di fare, una volta tanto, una bella figura. In attesa dell'arrivo della squadra 17 però il principio d'incendio di alimenta fino a diventare un vero e proprio rogo, e quando i pompieri arrivano sul posto si trovano di fronte un colossale incendio da domare.

