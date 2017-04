ILEANA BONESCHI/ L’ostetrica di Medici senza Frontiere con Saviano per parlare di guerre (Amici Serale 2017)

Ileana Boneschi ad Amici Serale 2017

ILEANA BONESCHI, L’OSTRETICA DI MEDICI SENZA FRONTIERE: IL SUO SUPPORTO IN CONDIZIONI ESTREME (AMICI,29 APRILE) – Nella puntata del talent Amici in onda questa sera su Canale 5 per la conduzione di Maria De Filippi, sarà presente tra gli ospiti il noto scrittore napoletano Roberto Saviano. Saviano sarà protagonista di un appassionante intervento nel quale parlare di guerra ed in particolare di persone che sacrificano le proprie vite per aiutare quanti stanno soffrendo condizioni di vita decisamente al limite. Un intervento che può essere considerato una sorta di seguito del duro botta e risposta che lo scrittore sta avendo con alcuni rappresentanti del Movimento 5 Stelle sulla questione Ong. Saviano porrà in particolare il focus su due storie tra cui quella di Ileana Boneschi, un’ostetrica di 28 anni che fa parte dell’associazione Medici senza frontiere. La Boneschi si trova quotidianamente a dover far nascere bambini in situazioni drammatiche ed estreme quali i continui bombardamenti in zone di conflitto peraltro mettendo a rischio la propria vita.

ILEANA BONESCHI, L’OSTRETICA DI MEDICI SENZA FRONTIERE: IL POST DI SAVIANO (AMICI,29 APRILE) – Roberto Saviano parlerà quindi ad Amici anche delle vicende che stanno vedendo protagonista la giovane ostetrica italiana Ileana Boneschi sovente impegnata in zone quanto mai ‘calde’ come la Siria. Lo scrittore napoletano ha voluto anticipare qualche piccolo passaggio della vicenda con un breve post pubblicato sui social. Nello specifico Saviano ha rimarcato: “Domani sera ad Amici di Maria De Filippi racconterò due storie, quella di Khaled Omar, 31 anni, volontario dei Caschi Bianchi (Syria Civil Defence - The White Helmets) che ha salvato centinaia di vite in Siria ed è stato ucciso durante un bombardamento, e quella di Ileana Boneschi, 28 anni, l’ostetrica di Medici Senza Frontiere che fa nascere i bambini in zone di guerra, in situazioni estreme”.

ILEANA BONESCHI, L’OSTETRICA DI MEDICI SENZA FRONTIERE: IN PASSATO GRANDE FAN DEL TALENT (AMICI,29 APRILE) – L’ostetrica italiana Ileana Boneschi è ospite questa sera nella sesta puntata serale di Amici che come noto è stata registrata lo scorso sabato 22 aprile. Dalle anticipazioni che si possono leggere sul web, si apprende parte dell’intervento della volontaria che non ha nascosto di essere stata in passato una sfegatata fan del talent della De Filippi e di aver sognato un futuro nel mondo del ballo. In particolare la Boneschi ha evidenziato: “Pensavo di entrare in Accademia. Poi ho capito che la mia vera passione era un’altra. Sono diventata un'ostetrica e ora lavoro in Paesi in guerra per aiutare le donne a diventare madri. Sono tornata dall’Iraq poche settimane fa. Ogni notte c’erano bombardamenti e a ogni esplosione mi chiedevo cosa pensassero le donne incinte sotto quelle bombe, tra una contrazione e l’altra, quando iniziava il travaglio. Se riuscivano a raggiungere il nostro ospedale, cercavamo di tenerle il più a lungo possibile fuori dal raggio dei mortai. Se invece non riuscivano ad arrivare, partorivano da sole, al freddo, senza niente per tagliare il cordone ombelicale se non pezzi di lamiera”.

