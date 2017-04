ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed. 12 news: Eva Grimaldi rinata grazie ad Imma Battaglia

Isola dei Famosi

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: EVA GRIMALDI RINGRAZIA IMMA BATTAGLIA – Eva Grimaldi è considerata una delle vincitrici morale dell’Isola dei Famosi 2017. L’attrice, durante le settimane di permanenza in Honduras, è riuscita a mandar giù la maschera mostrando al pubblico il suo vero io. Merito di una nuova consapevolezza raggiunta grazie ad Imma Battaglia, la compagna con cui vive da anni una storia che è venuta a galla solo con l’Isola dei Famosi 2017. Oggi, grazie ad Imma Battaglia, Eva Grimaldi racconta di aver detto addio al mondo fatto di apparenza e lustrini e di aver capito cosa conta davvero nella vita. “In realtà, ho vissuto male la mia condizione passata votata all'apparenza e spesso poco al contenuto” – esordisce l’attrice ai microfoni del settimanale Mio – “A Imma devo tutto e il nostro amore mi ha sicuramente cambiata in meglio. Forse Milva ha cominciata a tornare a galla quando l'ho conosciuta”.

L’incontro con Imma Battaglia ha dato il via ad un processo di rinascita che si è concluso con la partecipazione all’Isola dei Famosi 2017. In Honduras, l’attrice si è messa alla prova tirando fuori la sua forza ma anche le sue fragilità di donna. “La constatazione di vivere in un mondo di sprechi e la sensazione della fame, che ho sofferto molto insieme ai miei compagni. Ma anche tanto benessere, perché a volte basta un tramonto per tornare in pace con noi stessi. Dovremmo imparare a dedicare più tempo alle cose semplici”, conclude la Grimaldi.

