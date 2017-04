ITALIA'S GOT TALENT 2017 / Vincitore e commento finale: i comici all'ordine del giorno con Trejolie e Arienzo!

Italia's got talent

VINCITORE ITALIA'S GOT TALENT 2017: COMMENTO PUNTATA FINALE, GRANDE CONCLUSIONE E GRANDE PODIO - Ieri sera su Tv8 e SkyUno è andata in onda la finale di "Italia's got talent". Lo show quest'anno ha raccolto sul palco artisti eccezionali e di tutti i tipi e talenti: il ballo, il canto, la comicità ecc. Dopo una serata ricca di emozioni, grazie alle 15 esibizioni dei concorrenti giunti in finale, i telespettatori hanno deciso le sorti della serata: non erano infatti i giudici come sempre a giudicare ma proprio il pubblico da casa. Posto che non c'è nulla da dire di negativo, passiamo subito a parlare dei tre finalisti! A seguito di una lunga attesa dopo la fine del televoto, siamo venuti a conoscenza dei tre finalisti sul podio. Al terzo posto vi è il piccolo genio della batteria Edoardo dei Secoli Morti; al secondo posto il comico Francesco Arienzo, che ha catturato tutti con la sua "ansia"; ed infine i Trejolie, gruppo esilarante di tre giovani comici! Ma parliamo un pò di questi vincitori..chi sono? Cosa hanno di particolare? Essi sono degli attori perfettamente formati, che riescono, grazie alla loro espressività, creatività e voluta confusione, ad attirare l'attenzione di tutti. Nonostante ogni fan ed ogni giudice sicuramente avesse un proprio favorito, non si può negare che loro si siano proprio meritati questa vittoria: fin dall'inizio si era capito che sarebbero andati molto avanti! Questo gruppo di comici in ogni puntata ha sperimentato un'arte diversa, mostrando volutamente una loro incapacità di fare qualsiasi cosa! All'inizio era stato il canto, poi il ballo ed infine la poesia. Ieri sera nello specifico volevano portare in scena "Il passero solitario" ma, per farlo, hanno fatto un super "mischione" di tutte le poesie italiane più famose di sempre, da Pascoli a Dante, da Ungaretti a Leopardi! Insomma, che dire, grande finale e grande podio!

