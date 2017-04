Il Segreto / Hernando finirà presto in carcere? Anticipazioni spagnole e italiane

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 APRILE: ELIAS DENUNCIA HERNANDO? - Nuova puntata de Il Segreto oggi su Canale 5 e nuovi colpi di scena, soprattutto all'interno della complicata famiglia Dos Casas. Elias ha scoperto molti dettagli sul passato di Hernando ma è giunto a conclusioni affrettate, ritenendo che il suo datore di lavoro possa essersi macchiato di crimini terribili che hanno portato alla morte della moglie e del suo primogenito. Anche Camila, avvisata dal chimico di questa incredibile notizia, non è sembrata convinta di questa versione dei fatti, preferendo tenere per sé parte di questi pericolosi racconti. Ma nonostante in cuor suo creda nell'innocenza del marito, Camila nulla potrà di fronte alla veemenza di Elias, deciso a smascherare Hernando per i suoi crimini. Per questo informerà la signora Dos Casas dell'imminente arrivo della Guardia Civile pronta ad indagare e, se necessario, ad arrestare un ignaro Hernando. Per lui le cose potrebbero mettersi davvero molto male.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA SPARIZIONE DI SEVERO - La prossima settimana di programmazione de Il Segreto sarà più breve del solito in Spagna. Così come accadrà in Italia, la puntata del 1° maggio non andrà in onda per lasciare spazio a programmi relativi alla festività tornando poi regolarmente nel giorno successivo. Si ripartirà dalle sorti di Severo, ancora deciso a portare avanti la sua vendetta contro Cristobal Garrigues, fingendo di essere un fantasma. Il suo più caro amico e Donna Francisca hanno cercato di metterlo in guardia chiedendogli di fare un passo indietro: alla Miel Amarga, infatti, è arrivato un esorcista, Padre Gaspar, pronto a scoprire cosa stia davvero accadendo alla tenuta. Severo però non è ha voluto sapere e le prime anticipazioni, per ora ancora criptiche relative alla prima settimana di maggio, non fanno ben sperare da questo punto di vista. Sembra infatti che Severo scomparirà improvvisamente, senza dare altre notizie di sè. Cosa gli accadrà?

