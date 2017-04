L’ONORE E IL RISPETTO 5 / Anticipazioni sesta puntata 5 maggio 2017: Tonio aiuta Rosalinda. E con Giada…

L'onore e il rispetto 5

L’ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 5 MAGGIO 2017 L’onore e il rispetto 5 - Ultimo capitolo torna la prossima settimana con la sesta puntata. I fan della serie si chiedono cosa accadrà a Ettore De Nicola, ora che si ritrova sotto il tiro di suor Lucia. Non ci vuole però molto a immaginare che il mafioso riuscirà a cavarsela anche stavolta. Le anticipazioni dicono che però verrà arrestato e per questo Cusano e la Contessa Minniti sono pronti a escluderlo dall’affare della raffineria. Il fatto che Ettore finisca in prigione non è certo una buona notizia per Tonio, desideroso di portare a compimento la sua vendetta. Per questo aiuterà Rosalinda a far liberare il suo uomo. Inoltre, Fortebracci continua a pensare a come eliminare il ministro. Quello che non può immaginare è che si creerà uno strano legame tra lui e Giada e questo potrebbe anche diventare un problema.

Intanto i fan hanno rivisto anche questa settimana Antonia, Jonathan e Ricky e si chiedono quando le loro storie e quella di Tonio torneranno a incrociarsi, visto che i tre si trovano in Svizzera, lontani dalla vicenda della raffineria di Sirenuse. Difficile riuscire ora a immaginare in quale strano modo questo accadrà. L’unica certezza è che avverrà, altrimenti non si spiegherebbe come mai i figli e l’amico di Tonio sono ricomparsi così dal nulla in questa serie che sarà peraltro, come dice il titolo, l’ultima della saga de L’onore e il rispetto. Non resta quindi che aspettare, cominciando a vedere quali altre sorprese ci riserverà la sesta puntata in onda venerdì prossimo. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

