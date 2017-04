Gianluigi Nuzzi per Quarto Grado (Foto: LaPresse)

LA GAFFE DI NUZZI IN DIRETTA, IL CONDUTTORE DI QUARTO GRADO SUBITO BERSAGLIO DEI SOCIAL: "VAI A DORMIRE" - Il popolo della Rete non perdona e lo ha scoperto a sue spese anche Gianluigi Nuzzi, autore di una gaffe clamorosa a Quarto Grado. Il conduttore della trasmissione che si occupa di cronaca prima di dare la pubblicità è incappato in un scivolone che non è passato affatto inascoltato. «Tra poco c'è la sfiga... la sfida di casti e puri», ha dichiarato il giornalista che si è reso conto dell'errore e si è subito corretto. Non è bastato per spegnere sul nascere il caso, che su Twitter ha trovato spazio per esplodere. «Adesso attenzione perché c'è la SFIGA. Grazie Nuzzi per aver riassunto la mia vita in una frase», scrive una utente che evidentemente commenta con ironia la vicenda.

Ma ci sono anche telespettatori che preferiscono dare un consiglio a Gianluigi Nuzzi: «Forse è ora che tu vada a nanna». In effetti potrebbe essere questo il problema.... «Nuzzi ma che senti l'ora???», scrivono ancora sul social network. Insomma, la gaffe del conduttore di Quarto Grado ha aperto le danze su Twitter, ma ha dato l'occasione anche a chi non apprezza il giornalista di attaccarlo: «Riuscirà a completare una frase senza inciampare? e la sfiga..ops la sfida continua». Chissà se a fine puntata Gianluigi Nuzzi troverà il tempo per commentare la sua gaffe o se rimanderà semplicemente la questione, preferendo andare a riposare. Forse ne ha davvero bisogno... Se voi, invece, volete vedere come sta montando il caso sui social, cliccate qui.

