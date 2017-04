LORY DEL SANTO/ Macron e Brigitte vera unione di potere: "I figli piccoli distraggono"

Lory Del Santo e Marco Cucolo (Foto: LaPresse)

LORY DEL SANTO SU MACRON E BRIGITTE, VERA UNIONE DI POTERE: "I FIGLI PICCOLI DISTRAGGONO" - Dopo aver commentato le elezioni presidenziali Usa, Lory Del Santo si è occupata di quelle francesi. Ci teniamo, però, a far chiarezza: nel passato della showgirl non c'è alcuna relazione con Emmanuel Macron. La precisazione è doverosa, visto che l'attrice intervenne sull'ascesa di Donald Trump per rilevare alcuni particolari in merito ad un loro flirt passato. Il dubbio, dunque, sarebbe sorto spontaneamente... Ma in ogni caso Lory Del Santo ha parlato del leader di En Marche! con cognizione di causa, perché anche lei sta vivendo una relazione caratterizzata da una forte differenza di età. Il matrimonio tra Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux, divisi "solo" da 24 anni di differenza, sta facendo discutere in tutto il mondo e ovviamente ha voluto dire la sua anche Lory Del Santo, fidanzata con Marco Cucolo che invece di anni di meno ne ha 33.

L'attrice, dunque, "supera" di gran lunga il candidato alle elezioni presidenziali francesi, la cui ascesa politica è favorita proprio dalla relazione con una donna più grande di lui. «Questa è la vera relazione di potere. Possono veramente raggiungere il potere, perché sono concentrati per arrivare al loro obiettivo», ha dichiarato Lory Del Santo a La Zanzara su Radio24. La showgirl, "madrina" di The Lady, ha spiegato brevemente il motivo per cui sostiene questa tesi: «I figli, quando sono piccoli, ti distraggono». L'attrice, dunque, non la vede affatto come il giornalista e politico Mario Adinolfi, che ha definito «innaturale» l'unione tra Macron e la sua Brigitte. «Io li adoro. Adinolfi non ha capito niente!», ha aggiunto Lory Del Santo, che si è lasciata anche andare ad una rivelazione clamorosa ai microfoni dell'emittente radiofonica. Quando le è stato chiesto se ha avuto rapporti con un minorenne, la showgirl ha risposto: «Non ci sono proprio stata, però...».

