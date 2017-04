Loredana Bertè/ La cantante ospite da Maria De Filippi (Amici serale 2017)

Maria De Filippi e Loredana Bertè ad Amici Serale 2017

LOREDANA BERTE', LA CANTANTE OSPITE NEL TALENT DI SHOW DI MARIA DE FILIPPI (AMICI SERALE 2017) - Loredana Bertè ritorna ad Amici per la puntata di sabato sera del serale. Siamo al giro di boa per la trasmissione: le due squadre in gioco stanno per arrivare alla finale che decreterà il vincitore di quest'edizione. A questo punto ogni singola esibizione diventa importante perché chiunque potrebbe uscire visto che sono rimasti pochi ragazzi, appena quattro per ogni squadra. Dopo la partecipazione dell'anno scorso in veste di giurata, la rocker senza tempo ritorna anche quest'anno nella veste di ospite, ruolo che già vestì ai suoi esordi ad Amici. La Bertè farà un duetto con il ballerino Sebastian della squadra dei bianchi, senza però riuscire ad ottenere il punto per la prova. Lei è apparsa in perfetta forma, una pantera ruggente sul palco come sempre, tuttavia la coreografia sulla quale ballava l'allievo risultava troppo confusa e caotica. Loredana Bertè è molto legata alla trasmissione: per due anni è stata una dei giudici, molto contestata, sempre forte e tagliente nei giudizi, tanto che i fan della trasmissione rimpiangono la sua presenza lì, come si legge sui social. Infatti la giuria di quest'anno composta da Ambra Angiolini, Daniele Liotti, Ermal Metal ed Eleonora Abbagnato, mancherebbe proprio della verve dura e sfrontata di Loredana. Si ricordano le sue litigate furiose con il cantante Mattia Briga per la sua maleducazione e supponenza, la sua capacità costante di mettersi in gioco duettando anche con Emma, Loredana Bertè è stata una presenza importante ad Amici.

LOREDANA BERTE', LA CANTANTE OSPITE NEL TALENT DI SHOW DI MARIA DE FILIPPI: LE SUE CANZONI (AMICI SERALE 2017) - Legata da un rapporto di amicizia con la padrona di casa, Maria De Filippi, la Bertè ha partecipato anche al programma di Maurizio Costanzo L'intervista, nel quale si è raccontata senza veli. Una storia drammatica la sua: suo padre era un uomo violento che è stato capace di buttare la sorella dal balcone solo per un sei in latino; la madre una donna debole e assente. Loredana Bertè è cresciuta senza famiglia, l'unico pilastro sua sorella Mimì, prematuramente scomparsa. Eppure è stata una donna capace di affrancarsi dalle brutture della vita attraverso l'arte e il suo indiscusso talento, tanto che La Stampa l'ha definita una delle donne più influenti del rock italiano. Le sue canzoni come Mare d'inverno o Non sono una signora, sono ancora dei veri e propri successi riproposti negli anni. Loredana Bertè è un’artista a 360 gradi: ha collaborato nel campo della moda come testimonial di Moschino e Versace; ha recitato per Marco Ferreri e Asia Argento; ha trasformato in musical i versi di Mario Luzi per Gerusalemme. Inoltre ha scritto un'autobiografia - Traslocando. È andata così - nella quale ha messo completamente a nudo la sua vita, in cui ha parlato del suo tentato suicidio, dei genitori inadatti al loro ruolo, della difficile conquista del successo, l'incontro con Andy Warhol e i suoi anni americani e il ritorno in Italia. È un'icona senza tempo della musica e una donna che con la sua personalità esuberante e controversa ha saputo conquistare il pubblico e il suo personale successo. Sul palco di Amici come sempre si distinguerà per queste sue caratteristiche, lasciando libera la sua estrosa personalità e regalando momenti di arte pura.

