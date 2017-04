MARTINA STELLA & SAMUEL PERON/ La coppia supera le incomprensioni (Finale Ballando con le stelle 2017)

Martina Stella a finale Ballando con le stelle 2017

MARTINA STELLA-SAMUEL PERON, L'ATTRICE IN PISTA CON LA SORELLA (BALLANDO CON LE STELLE, 29 APRILE) - Flavia, la sorella di Martina Stella, ha raccontato come lei e l'attrice siano una sola persona. L'ha protetta in momenti veramenti molto difficili, come durante la crisi dei genitori. La giovane si è detta decisa a non far fare brutte figure alla consanguinea. Dopo il consueto video, Milly Carlucci ha interrotto il ballo di Samuel Peron e della star de L'ultimo bacio per prepararla alla sorpresa. Martina si è commossa tantissimo e ha invitato la sorella a seguire i passi fatti da Samuel, guidando la ragazza sulla pista. A dire la verità, le due sorelle sono apparsi molto sensuali e convincenti. Dopo l'esibizione, si sono sottoposte al giudizio di Mariotto e co. Selvaggia Lucarelli ha detto come le due sarebbero perfette per un film lesbo-chic mentre Canino ha fatto i complimenti al loro affiatamento. Ivan Zazzaroni ha scherzato sul fatto che la donna si sia trasformata, ad un certo punto, in Samuel Peron. Carolyn Smith ha affermato come la Stella abbia finalmente fatto progressi, imparando il possibile da Peron. Alla fine, la somma dei voti ha portato un bel 44 punti.

MARTINA STELLA-SAMUEL PERON, UNA RUMBA SCATENATA LI PORTA IN FINALE (BALLANDO CON LE STELLE, 29 APRILE) - Nel video di prove della nona settimana, Samuel Peron ha detto come la Stella sia molto emotiva e quando arriva in pista le parte l'adrenalina anche se dovrebbe essere più presente. Il suo maestro vorrebbe fare in modo che lei gestisse le sue emozioni mentre lei ha la speranza di poter ricevere dei complimenti da Peron. Dopo l'rwm, i due si sono esibiti in una rumba scatenata e sensuale, in cui è emerso tutto il loro affiatamento. Martina Stella ha dato prova di grandi miglioramenti, lasciandosi alle spalle le goffe esibizioni delle prime puntate. Alla fine del ballo, l'attrice ha fatto una sorta di "dichiarazione d'amore" a Peron, ringraziandolo. La Smith ha fatto i complimenti alla ragazza, dichiarandole tutte la sua stima e parlando di rumba poetica. Fabio Canino ha parlato di momento elegante mentre Mariotto ha lodato Mariotti per aver trasformato la musa di Muccino in una persona più umile. Selvaggia Lucarelli, invece, sempre voce fuori dal coro ha invitato la donna a giocarsi le carte della sensualità e dimostrarsi matura.

MARTINA STELLA-SAMUEL PERON, LONTANI I DISSAPORI (BALLANDO CON LE STELLE, 29 APRILE) - Martina Stella e Samuel Peron hanno fatto una semifinale egregia e si sono dimostrati molto affiatati. Sembra lontano, quindi, il clima di tensione di qualche settimana fa quando l'attrice si è sfogata in un video accusando il ragazzo di non essere un maestro complice, in grado di aiutarla e sopratutto un maschio che possa proteggerla. Si era detta intenzionata a risolvere le questioni ma lo stesso ballerino era stato molto severo, dicendo all'attrice come abbia montato le coreografie su di lei, dedicandole nove ore al giorno. Il clima si era fatto veramente gelido, la Stella si è perfino detta spaventata dai modi del suo maestro. Tuttavia, ora questi brutti momenti sembrano ormai superati e nel corso della semifinale i due sono apparsi più spensierati anche se i giudici hanno accusato la Stella di essere diventata più morbida solo a favore di telecamera. Sarà effettivamente così?

© Riproduzione Riservata.