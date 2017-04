MIKE BIRD/ Flirt con Shady? (Amici serale 2017, 29 aprile)

Mike Bird

MIKE BIRD, IL CANTANTE DEI BIANCHI: FLIRT CON SHADY? (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Il giovane cantante della squadra dei Bianchi guidata da Emma Marrone, Michele Merlo meglio conosciuto dai fan del talent Amici 2017 con il nome d’arte di Mike Bird, in queste ore è al centro delle notizie di gossip. Mentre si sta preparando ad affrontare la sesta puntata del serale condotta su Canale 5 da Maria De Filippi, non sono passate inosservate le parole dette e soprattutto gli sguardi incrociati palesati nel corso della settimana. Nello specifico, tra una prova e l’altra la nuova coach dei bianchi ha chiesto al giovane ballerino della sua vita sentimentale. Bird abbastanza imbarazzato ha rimarcato di essersi lasciato da circa un anno dalla sua ex. Nel dire queste parole, il suo sguardo è andato immediatamente ad incrociare quello della cantante italo - marocchina Shady Fatin Cherkaoui che peraltro è apparsa piuttosto interessata alla tematica della discussione. Un piccolo segnale che è stato immediatamente colto da fan e portali di gossip. Sarà effettivamente così?

MIKE BIRD, IL CANTANTE DEI BIANCHI: SCONFITTO NEL DUELLO CON RICCARDO (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Nella quinta puntata della fase serale di Amici mandata in onda lo scorso sabato 22 aprile, il cantante Michele Merlo in arte Mike Bird è stato chiamato in causa dalla propria coach Emma Marrone in tre occasioni. Nella prima manche ha rotto il ghiaccio nella corale di bianchi al fianco della stessa Marrone, della presunta fidanzata Shady Fatin Cherkaoui e del sedicenne Thomas Bocchimpani. L’interpretazione è stata incentrata sulle note di un famoso brano di Elisa, A modo tuo ed è stata valutata dalla giura come migliore rispetto al duetto che visto Andreas Muller con i The Kolors. Mike si è quindi ritrovato a sfidare il cantante dei blu Riccardo Marcuzzo sulle note di Misread portato al successo dai Kings of Convenience. La giuria ha però valutato migliore l’esibizione di Riccardo. Infine ha sfidato la quotata Federica Carta nella prova secretata presentando a giuria e pubblico una interpretazione del brano Thinking out loud di Ed Sheeran.

© Riproduzione Riservata.