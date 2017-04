MILLY CARLUCCI/ La conduttrice soddisfatta: "Il trionfo delle donne" (Finale Ballando con le Stelle 2017)

Milly Carlucci, finale Ballando con le Stelle 2017

MILLY CARLUCCI, LA CONDUTTRICE SODDISFATTA: "IL TRIONFO DELLE DONNE" (BALLANDO CON LE STELLE 2017, FINALE) - La prima serata di oggi, sabato 29 aprile, sarà all'insegna della finale di Ballando con le Stelle 2017. La storica trasmissione porta ancora il nome di Milly Carlucci, che ha guidato concorrenti e giuria lungo un'altra gloriosa edizione. La conduttrice ha vissuto diverse puntate spumeggianti, in cui tuttavia ha mantenuto le distanze. Durante la lite fra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti, la timoniera del talent era più attenta all'uscita dallo studio di Guillermo Mariotto. Un gesto voluto, ma anche affine al suo carattere leggiadro e più concentrato sulla gara. La finale di ballo vedrà la madrina di Ballando con le Stelle 2017 impegnata a mantenere alta l'adrenalina dei concorrenti rimasti in gara.

MILLY CARLUCCI, LA CONDUTTRICE SODDISFATTA: "IL TRIONFO DELLE DONNE" (BALLANDO CON LE STELLE 2017, FINALE) - Durante un suo intervento televisivo, Milly Carlucci ha sottolinenato come Ballando con le Stelle 2017 sia stato cruciale per il ruolo delle donne. Un cast al femminile rappresentato da icone del mondo dello spettacolo come Alba Parietti e Giuliana De Sio, ma anche uno sguardo al presente come nel caso di Martina Stella. Il ruolo indiscusso di Milly Carlucci viene tuttavia contestato in queste ore proprio per la scelta dei giudici. In molti casi i telespettatori hanno commentato sui social che la giuria è solita dare verdetti "senza senso" e si dimostri irrispettosa nei confronti dei concorrenti: "mi piace Ballando con le Stelle, ma quest'anno è impossibile"; "Una giuria con commenti beceri e al di sopra delle righe, piena di livore nei confronti di chi, non essendo ballerino, si sfida". A Milly Carlucci va quindi il merito e il demerito di avere un programma in grado di fronteggiare Amici 16, come ha dimostrato la recente comparsa di Morgan.

MILLY CARLUCCI, LA CONDUTTRICE: "LA PIU' TEMIBILE? CAROLYN SMITH" (BALLANDO CON LE STELLE 2017, FINALE) - I giudici di Ballando con le Stelle 2017 hanno sempre attirato diverse critiche, sia parte del pubblico che dai concorrenti. Platinette ne è stata un chiaro esempio, anche se quest'edizione del talent ha vissuto indubbiamente molte più polemiche. Si è discusso molto del ruolo di Selvaggia Lucarelli, fortemente contestata da Alba Parietti, ma anche di Guillermo Mariotto, che in più di un'occasione ha avuto da ridire con Giuliana De Sio. Secondo Milly Carlucci, invece, la più temibile è proprio la presidentessa di giuria, Carolyn Smith. Grazie alla sua conoscenza della disciplina, la leader dei giudici non frena infatti severità e bacchettate quando necessario. La conduttrice ha inoltre annunciato che Morgan sarà ospite per la seconda volta della trasmissione di ballo, ma che avrà un ruolo leggermente diverso data la mancanza di un tesoretto.

© Riproduzione Riservata.