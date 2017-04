MORGAN / La replica della De Filippi (Ballando con le stelle, 29 aprile)

Morgan

MORGAN, IL CANTANTE OSPITE SU RAI 1: “TORNO AD AMICI SOLO SE MI CHIEDONO SCUSA” (BALLANDO CON LE STELLE, 29 APRILE) – Nella prima serata di Rai 1 viene trasmessa la tanto attesa finalissima del programma Ballando con le stelle 2017 condotta da Milly Carlucci con il supporto di Paolo Belli e con Valerio Scanu che si occupa dell’interazione con il mondo dei social. Come accaduto in semifinale anche questa sera sarà ospite speciale il noto cantante Morgan, reduce dal polemico divorzio con la trasmissione Amici. A proposito di Amici, il frontman dei Bluvertigo avvicinato da Valerio Staffeli per la consegna del tapiro d’oro di Striscia la notizia, ha rilasciato dichiarazioni al veleno nei confronti del talent di Canale 5. Nello specifico il cantante ha rimarcato: “Non si può invitare una persona a casa propria, sapendo chi è, e poi sputargli in faccia. Quando non ti fanno parlare e suonare è un lager, perché nel regime la musica e la libertà di parola sono vietate. Ovunque si impedisca di parlare e fare arte è, dunque, un regime totalitario. Io sono comunista. Torno da Maria solo se mi fa cantare l’Ave, o Maria, se mi chiedono scusa in modo corale”.

MORGAN, IL CANTANTE OSPITE SU RAI 1: LA REPLICA DELLE DE FILIPPI (BALLANDO CON LE STELLE, 29 APRILE) – La decisione di Milly Carlucci di ospitare Morgan a Ballando con le stelle non è stata salutata con soddisfazione da Maria De Filippi che nel corso di un’intervista rilasciata per IlFattoQuotidiano, ha sottolineato come lei non avrebbe fatto lo stesso nei panni della Carlucci. Ecco quanto evidenziato dalla ‘signora di Canale 5’: “Quando ho saputo che era a Ballando ho pensato: meglio così, perché lavora. E penso che per lui sia importante. Fossi stata in Milly non l’avrei invitato, avrei aspettato un’occasione diversa e non avrei neanche giocato sull’equivoco della verità. Morgan? Mi è dispiaciuto e gliel’ho scritto. Mi è dispiaciuto anche il fatto che abbia lasciato Amici senza nemmeno dirmi ciao, senza salutare i ragazzi e nessun altro. Sfida con Ballando? Io penso che debba vincere Ballando, visto che è la finale. Così magari Milly è felice. Anzi no, visto che lei i dati non li guarda. Pensavo vincesse già con la semifinale, ma non è accaduto. Sono certa che accadrà con la finale”.

