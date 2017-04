Maria De Filippi e Amici serale 2017 nella bufera/ Lo scherzo a Emma Marrone scatena l'ira del Telefono Rosa

Maria De Filippi e Emma Marrone ad Amici Serale 2017

Maria De Filippi nella bufera, lo scherzo "spinto" fatto a Emma Marrone ad Amici Serale 2017 scatena il Telefono Rosa - Maria De Filippi aveva ricevuto le prime polemiche per lo scherzo fatto ad Emma Marrone già subito dopo la scorsa puntata del serale di Amici 2017, ma è ciò che accaduto nelle ultime ore a "riaprire il caso". Ricordiamo che sabato scorso Maria De Filippi manda il video di uno scherzo fatto ad Emma, durante il quale un ballerino mostra una "particolare attrazione" per lei mentre si esibisce sul palco. Ne susseguono avvicinamenti spinti e palpatine - ovviamente tutto organizzato con la complicità della redazione di Amici - che non sono piaciute a molti. A scatenare una forta polemica è stata nelle ultime ore l'associazione Telefono Rosa, che combatte al fine di prevenire la violenza sulle donne. Con un lungo post sulla pagine Facebook dell'associazione, la Presidente del Telefono Rosa, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, esprime tutto il suo malcontento per le scena mandate in onda nella scorsa puntata del serale di Amici 2017.

Maria De Filippi nella bufera, il Telefono Rosa chiede le sue scuse dopo lo scerzo a Emma Marrone - “Abbiamo visto il video dello “scherzo” ad #Emma Marrone, nel corso di #Amici, e, con grande delusione e incredibilità, ci troviamo costrette a stigmatizzare l’accaduto. Uno scherzo del genere non fa ridere. - esordisce così il lungo post della presidentessa dell'Associazione Nazionale Telefono Rosa, che sbotta - Ma non solo. Uno scherzo simile denota una inaccettabile leggerezza da parte di autori che sanno bene di avere come target i giovani”. Il post si indirizza proprio agli autori dello scherzo trovato di cattivo gusto, ai quali viene poi chiesto: “Vi siete chiesti, cari autori, che messaggio resta dalle grasse risate conseguenti a una molestia sessuale? Vi siete chiesti cosa vuol dire ‘normalizzare’ comportamenti sessualmente espliciti su una donna tutt’altro che consenziente? Siamo sicure di no”. Le parole sono dure e arrivano ad una conclusione che esprime la speranza della Moscatelli e di tutta l'associazione che arrivino le scuse di Maria De Filippi a tutti coloro che ogni giorno combattono contro la violenza sulle donne.

