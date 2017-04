NCIS: LOS ANGELES 8/ Anticipazioni puntata 29 aprile 2017: Callen in coppia con Deeks per un nuovo caso

Ncis: Los Angeles 8, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - LOS ANGELES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, sabato 29 aprile 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Buone novelle". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l'NCIS viene chiamata per indagare sul duplice omicidio di due finti Sceriffi, uccisi nel giardino di Callen (Chris O'Donnell). Dalla videosorveglianza risulta che il killer è una donna, piuttosto abile. Intanto, Nell (Renée Felice Smith) chiede ad Hetty (Linda Hunt) la possibilità di interrogatore di nuovo Carl Brown (Adam Bartley) per individuare la minaccia che mette tutta la squadra in pericolo. Eric (Barrett Foa) trova in seguito la foto della stessa donna presente in entrambi i cellulari delle due vittime. Nel frattempo, Kensi (Daniela Ruah) prosegue la sua riabilitazione, sostenuta dalle cure della madre e della suocera, che finiscono per opprimerla troppo. Durante l'interrogatorio, Nell rivela a Brown di non essere riuscita a salvare un ex fidanzato, finito in prigione per aver preso delle cattive strade. Dopo varie pressioni, Brown rivela di aver visto Natalie (Lindsay LaVanchy) su un bar sulla Promenade ed il giorno dopo sul lungomare. Grazie a questi indizi, Eric riesce a risalire agli ultimi movimenti di Natalie, prima dell'avvelenamento di Granger. Più tardi, Eric scopre che le due vittime hanno un passato in comune nell'esercito, come trasportatori in Iraq. Intanto, Sullivan (Kurt Yaeger) fa visita a Deeks e le annuncia di essere in procinto di partire. La invita poi a provare a guidare la sua macchina nuova. Nell ritorna a parlare con Brown, per scoprire quale tipo di informazioni gli abbia fornito Natalie. Fino a che Eric riesce a trovare una foto della donna misteriosa, individuandola con il nome falso di Amber Wilcox. Quella sera è venuta per uccidere Callen, ma l'agente inizia a credere che in realtà volesse solo parlargli. Potrebbe per esempio essere inseguita dai criminali che potrebbe incastrare e solo loro possono salvarla, adesso. La squadra ipotizza in seguito che Natalie potrebbe trovarsi nella vecchia casa di Brown ed Hetty decide di unirsi al gruppo, per evitare complicazioni con i piani alti. Dopo aver rintracciato la donna, la squadra la convince a rivelare per chi stia lavorando. Hetty usa la strategia inversa per convincerla a parlare, fingendo di non avere interesse per la sua incolumità. Mentre Sam e Callen trasportano Natalie in auto, un gruppo di uomini armati si avvicina al loro mezzo a bordo di un pick up ed inizia a sparare sugli agenti. Natalie riesce a scappare, ma viene ferita in modo grave. A quel punto rivela che hanno messo una taglia sul suo nome e di aver cercato l'aiuto di Callen. Non conosce i nomi dei finti Sceriffi, ma lavoravano forse tutti per Ray (Julia Feldman). Granger la riconosce come la donna che lo ha abbordato mesi prima nel bar.

NCIS - LOS ANGELES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 APRILE 2017, EPISODIO 10 "BUONE NOVELLE" - L'undicesimo episodio di NCIS: Los Angeles 8 sarà di stampo natalizio. La squadra è immersa nel pieno dello spirito della festività invernale e si scambiano tutti doni. Dovranno tuttavia affrontare un nuovo caso quando un comandante della Marina verrà rapito mentre sta facendo spese per il Natale. In seguito realizzeranno che in realtà l'ufficiale rapito serve solo da esca per catturare un altro bersaglio, il ragazzo di una giornalista. Dopo aver salvato la coppia, l'NCIS sarà in grado di risolvere il caso. In questo nuovo episodio ci sarà un cambiamento nelle coppie. Vedremo infatti Sam lavorare con Anna, mentre Callen farà coppia con Deeks. Dopo aver dubitato a lungo dell'agente, Sam sembra aver allontanato ogni dubbio su Anna, mentre Callen sembra volergli stare lontana.

