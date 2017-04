NCIS: New Orleans 3/ Anticipazioni puntata 29 aprile 2017: Pride contro una banda di centauri

Ncis: New Orleans 3, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - NEW ORLEANS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, sabato 29 aprile 2017, Rai 2 trasmetterà l'ultimo episodio di NCIS - New Orleans 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 7°, dal titolo "Centauri". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Danny (Christopher Meyer) annuncia a Loretta (CCH Pounder) di non voler proseguire più con gli studi universitari e di volersi arruolare in Marina. Si è già informato di tutto, ma viene salvato dall'arrivo di un nuovo caso. Un ufficiale è stato ucciso in una zona del molo, ma nessuno sembra aver visto nulla. La vittima si stava preparando per entrare nei Seals, ma Loretta scopre che aveva chiesto il trasferimento e si preparava a lasciare il Corpo. L'Istruttore afferma che Corey Marchand (Kyler Porche) era uno dei suoi migliori cadetti, ma non era stato in grado di superare la prova di annegamento. Non gli ha permesso tuttavia di arrendersi e gli ha imposto di andarsi a riprendere. Intanto, LaSalle e la Gregorio (Vanessa Ferlito) interrogano un compagno di Corey, che riferisce loro un episodio. Il Comandante Jolly (Troy Winbush) si è rifiutato di lasciarlo andare in seguito al fallimento della prova di annegamento. Gli ha imposto di riprovare anche quando l'ufficiale aveva avuto un attacco di panico. Durante l'interrogatorio, Jolly rivela che la paura della vittima erano le corde e di averlo spinto a riprovare ancora. Afferma inoltre di aver solo cercato di aiutarlo e di temere di aver superato il limite. Nel corso delle indagini, Pride (Scott Bakula) nota che Loretta è molto tesa e la spinge a rivelare che si tratta della scelta di Danny. Teme infatti che si metta in guai seri e gli chiede di convincere il figlio a cambiare idea. Danny invece chiede a Pride di aiutarlo a convincere la madre a lasciarlo partire per l'Accademia Militare. Nel frattempo, LaSalle rivela alla Gregorio di ricevere diverse chiamate da parte di una ragazza che ha frequentato diverso tempo prima e che è riapparsa per chiedergli qualcosa. Scoprono poco dopo che Marchand si è presentato al di fuori del municipio prima del delitto ed ha aggredito verbalmente Hamilton (Steven Weber). Ore dopo, Melody (Brianna Brown) raggiunge LaSalle e cerca di avere un approccio. Infine gli mostra un neonato seduto sul sedile posteriore e gli annuncia che è suo. Hamilton afferma invece di aver conosciuto Marchand durante la cena annuale della squadra di basket e di aver ignorato le sue telefonate. Pride tuttavia crede che nasconda molto di più. In quel momento, Sebastian informa la squadra che il contenuto dello stomaco dell'ufficiale ucciso lo colloca in un ristorante della costa, lo stesso in cui si svolge la cena per la raccolta fondi. Durante le indagini, Percy (Shalita Grant) individua un cameriere del Fox, Mason (Dalpre Grayer), che riferisce alcune importanti informazioni che puntano dritto al coach Erens. Quest'ultimo, tuttavia, viene ritrovato morto poco dopo. Dopo aver realizzato che Mason è un'altra delle vittime del coach, Pride riesce a fermare il ragazzo prima che si uccida. Mason accusa poi il proprietario del ristorante degli abusi.

NCIS - NEW ORLEANS 3, ANTICIPAZIONI 29 APRILE 2017, EPISODIO 7 "CENTAURI" - Durante una manifestazione per moto rally, uno dei partecipanti muore in circostanze misteriose. Il ragazzo è anche membro di una banda di motociclisti veterani, che Pride conosce piuttosto bene. Ricorda infatti che anni prima i veterinari hanno avuto uno scontro con un altro gruppo rivale, i 49ers. La squadra inizia ad indagare, ipotizzando che le due bande possano aver dato vita ad un conflitto. Pride cerca di parlare con entrambi i gruppi perché gli permettano di effettuare almeno le indagini, ma mentre sta per lasciare la sede dei 49ers, rimane coinvolto in un'esplosione. Anche se Pride non crede che i responsabili siano i veteranii, i 49ers decidono ugualmente di far pagare loro le conseguenze. Il caso si ripercuoterà in seguito anche su Sonja, quando un membro dei 49ers le chiederà di entrare in contatto con un ragazzo che conosce.

