ONEY TAPIA & VEERA KINNUNEN/ La coppia vincerà la gara? (Finale Ballando con le stelle 2017)

Oney Tapia e Veera Kinnunen a Ballando con le stelle 2017

ONEY TAPIA, LA SORPRESA DEL FRATELLO (FINALE BALLANDO CON LE STELLE, 29 APRILE) - Oney Tapia e Veera Kinnunen sono senza dubbio i due ballerini più amati di questa edizione di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai Uno. Per Tapia, nella puntata del 22 aprile, è arrivata una sorpresa. Dopo essere sceso in pista con la sua compagna di gara e aver accennato alcuni passi della coreografia, la Carlucci ha chiesto di interrompere la musica e ha fatto allontanare Vera. Ha detto al campione paraolimpico che avrebbe dovuto ballare con un'altra persona e per lui c'è stato un momento veramente molto emozionante. Gli ha fatto toccare il fratello, invitando quest'ultimo a cantare. Oney, ha così riconosciuto suo fratello e lo ha abbracciato. Erano tre anni che i due non si vedevano e la tenerezza è risultata palpabile. I due Tapia si sono lanciati in una danza molto caliente e Oney ha dimostrato, ancora, di essere uno dei concorrenti più bravi di questa edizione del talent del sabato sera di Viale Mazzini. Dopo questa esibizione così toccante e ricca di tenerezza, la vittoria di Tapia sembra ormai assicurata.

ONEY TAPIA VINCE LA SFIDA CON BASILE (FINALE BALLANDO CON LE STELLE, 29 APRILE)- Oney Tapia e Veera Kinnunen sono ufficialmente i finalisti di Ballando con le stelle. I due hanno affrontato lo scontro con Fabio Basile ottenendo cinque preferenze su cinque. Prima del loro ballo, è stata mostrata la nona settimana di prove della coppia e, anche in questo caso, non sono mancate le emozioni. Infatti, Tapia ha detto di fare forte affidamento alla Kinnunen, la quale ha detto che col Freestyle ha voluto fare al suo compagno di ballo un regalo, lui è una cosa molto cara per lei. La Kinnunen ha detto al campione che gli mancherà. E, dopo questo video, i due si sono esibiti in una danza lenta e passionale sulle note di Fiorella Mannoia. Anche stavolta, hanno dimostrato il loro affiatamento, unendo magia e professionalità. Ormai è quasi difficile capire chi sia la professionista e il dilettante in questa esperienza.

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN FAVORITI PER LA VITTORIA (FINALE BALLANDO CON LE STELLE, 29 APRILE) - Tapia e la Kinnunen, nel corso di queste nove puntate di Ballando con le stelle, hanno dato prova di grande sintonia, dimostrando delle doti fuori dal comune. Il campione ha messo in questa esperienza il suo cuore e il suo spirito atletico, cercando di superare la terribile tragedia che lo ha colpito anni fa, quando a causa di un incidente ha perso la vista. Da quel momento, si è rimesso in gioco, ha lottato e ora sembra aver ritrovato la sua serenità. E' diventato uno dei personaggi più amati di questa edizione di Ballando con le stelle, facendo impazzire il pubblico e i giudici. Durante il programma, la coppia ha dato sfoggio di grandi abilità, ballando Valzer, Free Style, il Merengue, il Boogie Woogie ottenendo sempre voti altissimi dalla Lucarelli e co. La stessa irriverente giornalista ha ammesso di aver pianto dalla commozione dopo una esibizione di freestyle del campione di lancio del disco. Insomma, le carte in tavola per vincere il programma ci sono tutte e vedremo cosa accadrà.

