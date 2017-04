Oroscopo di Paolo Fox di oggi 29 aprile 2017 a LatteMiele

Paolo Fox, oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 29 APRILE 2017, A LATTEMIELE: CHI SCENDE E CHI SALE - Passiamo a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi sabato 29 aprile 2017. Sale sicuramente l'Ariete che vive in positivo il transito nel segno di Venere. Questo può portare anche a possibilità interessanti in amore dove si potrebbe recuperare una storia che sembrava interrotta. Invece i single potrebbero avere una chance interessante per conoscer qualcuno. Sale anche il Toro che vive un sabato favorevole per gli incontri e le relazioni più in generale. Scende invece la Vergine colpita da uno stress che non da pace. L'amore però potrebbe portare sorrisi e soddisfazioni, anche se non nell'immediato. Sale la Bilancia pronta a vivere una giornata interessante e che possa portare serenità. In rialzo le quotazioni dei Gemelli che aumenteranno la loro possibilità di colpire gli altri grazie alle loro armi di seduzione.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 29 APRILE 2017, A LATTEMIELE: NÈ CARNE NÈ PESCE - Su LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo per la giornata di oggi sabato 29 aprile 2017. Andiamo a vedere da vicino i segni zodiacali che possono essere considerati né carne né pesce. Tra questi c'è sicuramente il Sagittario che vive una giornata piena di dubbi. Entro l'estate potrebbero partire dei progetti di lavoro molto interessanti dove vince sempre la creatività. Anche il Capricorno non è in un momento molto favorevole e quindi potrebbe trovarsi a dover affrontare alcune situazioni non proprio interessanti. Serve seguire una nuova traccia e mettersi ad analizzare delle priorità in una maniera diversa. Anche l'Acquario è in un momento particolare che vive con confusione e con tanta difficoltà nel riuscire a gestire le forze. Le situazioni del campo sentimentale sono piuttosto positive.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 29 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo per la giornata di oggi, sabato 29 aprile 2017, durante la trasmissione Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. I Pesci vivono delle situazioni di tensione crescente e possono arrivare a decidere di rinviare diverse situazioni. L'Acquario è in confusione e deve dare spazio ai sentimenti, mettendo da parte le tensioni che si possono considerare superflue. Lo Scorpione non ha problemi in amore e presto potrebbe decidere di ''scendere in campo''. La Bilancia vivrà una giornata interessante che può portare a ritrovare una serenità che sembrava smarrita da tempo. E' importante provare a tenere sotto controllo prima di tutto le tensioni. La Vergine vive un po' di stress a causa di alcuni anni di sofferenza accumulate sulle spalle. Lo Scorpione non ha problemi in amore e vuole darsi da fare per far sì che arrivino delle situazioni piuttosto positive.

© Riproduzione Riservata.