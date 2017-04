PAOLA BARALE/ Rivela: "Non torno con Raz Degan perché..." (Verissimo, puntata 29 aprile)

Paola Barale a Verissimo

PAOLA BARALE, LA SHOWGIRL RIVELA: "NON TORNO CON RAZ DEGAN PERCHE'..." (VERISSIMO, 29 APRILE 2017) - L'Isola dei Famosi 2017 l'ha resa protagonista almeno quanto i suoi Naufraghi: Paola Barale ha fatto sognare i telespettatori italiani grazie alla sua storia d'amore con Raz Degan. L'unica in grado di fare breccia nel cuore del vincitore del reality, e che ora è disposta a raccontare tutta la verità sul loro rapporto, alla luce dei 13 anni trascorsi insieme. Paola Barale sarà infatti presente come ospite a Verissimo, dove rivelerà quali sono i motivi che l'hanno spinta a non convolare a nozze con il bel tenebroso. Proprio lei che, sottolinea Gossip e Tv, si sposerebbe ogni giorno. Raz Degan viaggerebbe sui binari dell'alta velocità, a suo dire, molto distante dal contesto temporale in cui vuole vivere la showgirl.



PAOLA BARALE RIVELA "VOGLIO QUALCUNO CHE SI FERMI A GUARDARMI" (VERISSIMO, 29 APRILE 2017) - Paola Barale getta quindi una grande secchiata d'acqua sul possibile ritorno di fiamma con Raz Degan. Una possibilità su cui hanno sognato e ricamato tutti gli ammiratori de L'Isola dei Famosi 2017. Impossibile quindi che decolli quella storia d'amore che sembrava essere decollata proprio grazia alla presenza del modello alle Honduras. "Abbiamo trovato un'armonia che avevamo perso", rivela a Vanity Fair, ma ha bisogno di qualcuno "che ogni tanto si fermi per guardarmi". Le cose non sono cambiate rispetto alla rottura, avvenuta ormai due anni fa. Raz Degan corre ancora, ma Paola Barale è ferma e non lo rincorre più.



PAOLA BARALE, RAZ DEGAN SARA' SEMPRE UN AMORE IMPORTANTE (VERISSIMO, 29 APRILE 2017) - Questo non vuol dire che Raz Degan non sia stato un amore importante per Paola Barale. La showgirl su questo punto è stata molto chiara nel suo intervento a Verissimo. "Forse ce n'è stato solo uno", ha ipotizzato, come riporta Il Giornale, "a meno che non incontri qualcuno ancora più fuori di testa di Raz". La possibilità quindi c'è, anche se molto remota, che Paola Barale torni a parlare d'amore. Il tutto senza andare per forza alla ricerca di una relazione o di "quello giusto". In attesa, conclude, "mi diverto con quelli sbagliati".

© Riproduzione Riservata.