PITCH PERFECT/ Su Italia 1 il film con Anna Kendrick

Il film è in onda su Italia 1 alle 14.20

PITCH PERFECT, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 29 APRILE 2017: IL CAST - Pitch perfect è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 14.20. Una pellicola musicale del 2012 che è stata diretta da Jason Moore (Le sorelle perfette, The prodigy, Pitch perfect 2) ed interpretata da Anna Kendrick (Mike & Dave: Un matrimonio da sballo, Into the woods, Get a job), Rebel Wilson (Single ma non troppo, Le amiche della sposa, Grimsby - Attenti a quell'altro) e Brittany Snow (Hairspray - Grasso è bello, Il mio ragazzo è un bastardo, Missione tata). Nel 2015 è stato distribuito anche un sequel del film intitolato semplicemente Pitch Perfect 2, con gli stessi interpreti che riprendono i loro ruoli. Il film prosegue le avventure delle Barden Bella's e la vita alla Barden Univesity, seguendole fino alla laurea e al campionato mondiale di cori a Copenhagen. È già stato annunciato anche un terzo capitolo della saga, Pitch Perfect 3, che dovrebbe uscire negli Stati Uniti prima della fine del 2017.

PITCH PERFECT, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 29 APRILE 2017: LA TRAMA - Beca (Anna Kendrick) è una giovane studentessa universitaria. Il suo piano però è di abbandonare gli studi e trasferirsi a Los Angeles per coronare il suo sogno e diventare un Dj. A scuola conosce Jesse (Skylar Astin), un altro studente, con cui comincia a lavorare alla radio dell'università. Spinta dal padre, che insegna nello stesso ateneo, Beca comincia a frequentare le altre ragazze e le attività universitarie per farsi delle amiche. Mentre si trova a fare la doccia nello spogliatoio però Chloe (Brittany Snow) sente Beca canticchiare e le propone di entrare nel suo coro, le Barden Bella's. Qui Beca comincia a trovare un nuovo rapporto con la musica, cantando in un gruppo e non solo come Dj. Anche Jesse entra in un coro a cappella maschile, i Ritmonelli. Beca all'inizio fatica ad inserirsi, ma pian piano comincia a conoscere meglio le sue compagne di coro e a creare con loro un buon affiatamento, sia musicale che personale. Il loro obiettivo è poter partecipare al Campionato Nazionale di Cori di College, che si tiene ogni anno a New York.

© Riproduzione Riservata.