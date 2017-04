POIROT: LA DOMATRICE/ Su Rete 4 il film con David Suchet e Tim Curry

Il film è in onda su Rete 4 alle 16.35

POIROT: LA DOMATRICE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 APRILE 2017: IL CAST - Poirot: La domatrice è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.35. La pellicola di genere giallo e thriller, è nota anche con il titolo "Appuntamento con la morte", in lingua originale il titolo è Appointment with Death è stata realizzata nel 2008 e diretta da Ashley Pearce. Tra i principali interpreti troviamo David Suchet, Tim Curry e Cheryl Campbell. La storia è ispirata ad un romanzo di Agatha Christie. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POIROT: LA DOMATRICE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 APRILE 2017: LA TRAMA - Il detective Poirot si trova a Gerusalemme per trascorrere le sue vacanze e mentre si trova nella sua stanza di hotel ed è in procinto di chiudere una finestra, sente un discorso di uno dei suo vicini di camera parlare di un presunto imminente omicidio. L'indomani riconosce la voce sentita la sera prima. Appartiene infatti a Raymond Boyton, anche lui in vacanza nello stesso hotel di Poirot, assieme alla sua famiglia. Dopo pochi giorni la madre di Richmond viene trovata morta e toccherà proprio a Poirot indagare sull'accaduto. La famiglia Richmond è alquanto particolare ed eccentrica. Il particolar modo la moglie di Boynton appare essere il personaggio più particolare. La donna, caratterialmente dominatrice ha un temperamento forte e sadico. Una degli altri ospiti dell'albergo, Sarah, prova una profonda attrazione per il signor Raymond e fa di tutto per approfondire la loro conoscenza. La moglie di Richmond, accortasi della situazione, affronta Sarah. Poco dopo la signora Boynton viene trovato morta a causa di una strana puntura. Il detective Poirot afferma di poter risolvere il nuovo caso in un solo giorno riuscendo ad interrogare tutti gli ospiti dell'albergo e trovando il colpevole. La testimonianza più controversa sembra proprio essere quella rilasciata dalla signora Sarah King che colloca l'ora della morta della signora Boynton prima dell'orario in cui la donna viene vista per l'ultima volta in vita. Inoltre una siringa ipodermica sembra essere stata sottratta dal dottor Gerard. In un primo momento il detective pone l'attenzione e la maggior parte dei sospetti sui famigliari della donna uccisa per poi cercare il vero colpevole al di fuori dell'ambito familiare. Nel finale del filma il vero colpevole verrà svelato. La persona che ha ucciso la signora Boynton è Lady Westholme, una donna un tempo ospite della prigione presso cui la donna assassinata era una guardia giurata. Lady Westholme è riuscita a sviare tutti gli indizi che avrebbero potuto ricondurre a lei travestendosi da donna araba ed ammaliando Miss Pierce.

