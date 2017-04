REVENGE, VENDETTA PRIVATA/ Su Rete 4 il film con Danny Trejo

Il film è in onda su Rete 4 in prima serata

REVENGE - VENDETTA PRIVATA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 APRILE 2017: IL CAST - Revenge - vendetta privata è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione il cui titolo originale è The Contractor ed è stata diretta da Sean Olson nel 2013 mentre nel cast figurano gli attori Danny Trejo, che veste i panni del perfido Javier Reyes, Christina Cox, che interpreta Elizabeth McKenzie, Brad Rowe, Paul Chase e Taylor Spreitler nei panni di McKenzie Chase. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

REVENGE - VENDETTA PRIVATA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia inizia con un misterioso e terribile omicidio che la polizia non riesce a risolvere. Tre anni più tardi Elizabeth, interpretata da Christina Cox, è impegnata della ristrutturazione della sua casa che dovrà ospitare un evento di beneficenza. Elizabeth e suo marito Paul decidono così di ingaggiare un costruttore per velocizzare le operazioni di ristrutturazione. Inizialmente non riescono a trovare un ditta di costruzioni adatta alle loro esigenza ma alla fine Paul decide di assumere la Desert Sun Contracting, di proprietà di Javier Reyes. Quest'ultimo, in realtà, da tempo segue la famiglia di Paul con appostamenti, intercettazioni telefoniche e foto, al fine di studiarne abitudini e comportamenti. Il vero scopo di Javier non è ovviamente quello di ristrutturare la loro casa. Elizabeth inizia ad insospettirsi e chiede a Paul di mandarlo via. La famiglia Chases affida l'incarico ad un nuovo costruttore ma Javier continua a tormentare Paul ed Elizabeth. La donna inizia a fare ricerca circa Javier è scopre dei suoi precedenti reati. Suo figlio Omar è stato arrestato tre anni prima per omicidio ed è stato ucciso durante una rissa in carcere. L'obiettivo di Javier è uccidere Paul che faceva parte della corte di giustizia che ha incriminato suo figlio. La donna comunica a Paul cosa ha scoperto e l'uomo, promettendole di mantenere alta l'attenzione, ingaggia i suoi avvocati per fermare Javier. Ma il piano non va a buon fine e Javier uccide gli avvocati.

