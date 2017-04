RICCARDO MARCUZZO/ Il 12 maggio esce il suo primo album (Amici serale 2017, 29 aprile)

Riccardo Marcuzzo

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE DEI BLU: IN USCITA IL SUO PRIMO ALBUM (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Tutto pronto per la sesta puntata serale del talent di Canale 5, Amici 16, ideato e portato al successo da Maria De Filippi. Tra i giovani artisti maggiormente attesi c’è il giovane cantante dei blu Riccardo Marcuzzo. Per Marcuzzo questi sono giorni ancora più importanti in quanto oltre a delinearsi il suo futuro del programma ci saranno i primi riscontri al riguardo della sua carriera di cantante. Infatti, il prossimo 12 maggio è in uscita il suo primo album intitolato Perdo le parole. Un lavoro edito dalla Sony Music nel quale si firmerà con il nome d’arte di Riki e nel quale saranno presenti tanti pezzi inediti tra cui Ti luccicano gli occhi, Polaroid e Diverso. Il countdown per i fan è quindi già iniziato.

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE DEI BLU: VINTA LA SFIDA CON MIKE BIRD (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Uno dei protagonisti della quinta puntata serale di Amici mandato in onda nella prima serata dello scorso sabato 22 aprile è stato l’eccentrico cantante della squadra dei blu Riccardo Marcuzzo. La sua coach, Elisa ha deciso di schierarlo in due occasioni, raccogliendo una sconfitta ed una vittoria. Il promettente cantante nato a Segrate in provincia di Milano, si è ritrovato nella prima manche a sfidare il cantante dei Bianchi, Mike Bird. Marcuzzo ha presentato una personale interpretazione del brano portato al successo da Gino Paoli, Senza fine. Perfomance intensa e di carattere che gli permette di ottenere la vittoria ed il relativo punto per la propria squadra. Nella seconda manche è stato messo in sfida con Shady Fatin Cherkaoui. In questa occasione ha deciso di puntare sul proprio inedito Ti luccicano gli occhi. Una scelta che non ha pagato in pieno giacché ad ottenere il punto è stata la cantante italo - marocchina.

