ROBERTO SAVIANO/ Il botta e risposta con la Lucarelli (Amici 2017 serale, 29 aprile)

ROBERTO SAVIANO, LO SCRITTORE OSPITE A CANALE 5: IL BOTTA E RISPOSTA CON LA LUCARELLI (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Tra gli ospiti che questa sera prenderanno parte alla sesta puntata della fase serale del talent Amici 2017 che come consuetudine viene presentato da Maria De Filippi, c’è lo scrittore e conduttore televisivo Roberto Saviano. Nelle ultime ore l’autore del bestseller Gomorra, è stato protagonista di un botta e risposta con Selvaggia Lucarelli la quale lo avrebbe accusato di fruire di un social media manager per gestire i propri profili sui social network facendo leva su una frase sibillina presente in un suo post de tipo “Fb e Insta tra un paio di ore”. È stata pronta la replica di Saviano sempre a mezzo social precisando come lui fosse impegnato nella registrazione della puntata di Amici: “Ciao Selvaggia la tua attenzione a questo argomento è assai utile! Nessun social media manager, posto io ogni singolo post e commento. (Ieri ero negli studi di Amici di Maria De Filippi per registrare il mio intervento di sabato prossimo e non ho potuto postare io ma Manuela) Però, quando il dito indica la luna, c'è chi guarda il dito”.

ROBERTO SAVIANO, LO SCRITTORE OSPITE A CANALE 5: IL SUO INTERVENTO SULLE ONG (AMICI, 29 APRILE) - Roberto Saviano nel replicare alla accuse di Selvaggia Lucarelli in quanto ad un paventato utilizzo di un social media manager da parte dello scrittore napoletano per la gestione dei suoi profili social, ha offerto una gustosa anticipazione della tematica che verrà affrontata nel suo intervento proposto questa sera su Canale 5 nel corso della sesta puntata serale di Amici. Nello specifico lo scrittore ha rimarcato: “Sabato 29 aprile, ad Amici, parlerò di migranti e di accoglienza. Parlerò di cosa significa davvero 'aiutiamoli a casa loro'. Con me ci sarà Ileana, un'ostetrica italiana che opera in zone di guerra con Medici Senza Frontiere, una delle ong che Luigi Di Maio ha trattato come fossero scie chimiche. (rivolgendosi alla Lucarelli) Mi aiuti a diffondere la notizia e a difendere le ong che salvano vite nel Mediterraneo?". Questa la replica della Lucarelli "Saviano mi chiede di diffondere la notizia della sua partecipazione ad Amici in cui parlerà di ong, lo aiuto volentieri. Sull'argomento mi troverà sempre d'accordo".

