ROSAMUNDE PILCHER: I GIORNI DELL'ESTATE/ Su La5 il film con Iris Junik

Il film è in onda su La5 in prima serata

ROSAMUNDE PILCHER: I GIORNI DELL'ESTATE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 29 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Rosamunde Pilcher: i giorni dell'estate è il film in onda su La5 oggi, ore 21.10. Una pellicola di genere commedia e sentimentale dal titolo originale Das Ende eines Sommers, realizzata nel 1995. Il film è stato coprodotto da Austria e Germania con la regia di Hans-Jürgen Tögel. Il cast del film è composto da Iris Junik (Jane Marsh), Diego Wallraff (Sinclair Bailey), David Stewart (Ralf Lindermann), Lola Müthel (Signora Bailey), Rolf Illig (Signor Gibson), Katharina Matz (Signora Gibson), Inka Calvi (Tessa Faraday) e Jürgen Zartmann (Rufus Marsh). La sceneggiatura del film è tratta dall'omonimo romanzo della nota scrittrice britannica Rosamunde Pilcher (vero nome, Rosamunde Scott) specializzata in romanzi a sfondo sentimentale. Moltissimi dei suoi libri sono stati trasformati in film per la tv, come I giorni dell'estate, che è stato prodotto dalle case di produzione Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), Österreichischer Rundfunk (ORF) e Rai Radiotelevisione Italiana. Il film è stato girato quasi interamente nel regno Unito, tra le location che sono state utilizzate ci sono Buckfastleigh (Devon), Bude (Cornwall), Padstow (Cornwall), Prideaux Place, Padstow (Cornwall) e Widemouth Bay, Bude (Cornwall). Il regista del film, Hans-Jürgen Tögel, è specializzato in pellicole destinate alla televisione. Oltre a questo film della serie di Rosamunde Pilcher ha diretto anche molti episodi della serie la nave dei sogni e di Inga Lindstrom. L'attrice che interpreta il personaggio principale, Iris Junik, morì pochi anni dopo aver girato questa pellicola, nel 2009, poiché si ammalò di distrofia muscolare. ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

ROSAMUNDE PILCHER: I GIORNI DELL'ESTATE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 29 APRILE 2017: LA TRAMA - Jane Marsh è una giovane ragazza che vive in Inghilterra con i suoi genitori. Quando sua madre muore, però, lei e il padre decidono di trasferirsi in America, in California, per lasciarsi dietro le spalle tutti i brutti ricordi. In Inghilterra resta a vivere la nonna di Jane che è molto ricca e che ad un certo punto, visto che la nipote se n'è andata, decide di estrometterla dall'eredità nominando suo erede un altro nipote, Sinclair. Quando Jane viene a sapere questo, e soprattutto che suo padre ha deciso di sposarsi di nuovo, torna sui suoi passi, fa le valigie e torna in Inghilterra....

© Riproduzione Riservata.