SEBASTIAN MELO TAVEIRA/ Grande protagonista di serata (Amici serale 2017, 29 aprile)

Sebastian Melo Taveira

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, IL BALLERINO DEI BIANCHI: NOSTALGIA DELLA FAMIGLIA (AMICI, 29 APRILE) - Come di consueto ritorna l’appuntamento nel sabato sera di Canale 5, con il talent di successo ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici 2017. Tra i concorrenti che sembrano essere maggiormente in forma c’è il ballerino dei Bianchi Sebastian Melo Taveira. Sebastian, infatti, sembra aver ritrovato nuove energie dopo l’avvicendamento alla guida della squadra dei Bianchi con l’addio di Morgan e l’arrivo di Emma Marrone. Il ballerino ha ritrovato serenità anche se negli ultimi giorni ha anche dimostrato di patire in maniera particolare la lontananza dalla propria famiglia. Un elemento da non sottovalutare visto che per riuscire a vincere ad Amici, occorre essere al meglio dal punto di vista fisico e psicologico. Vedremo se questa sera saprà esserlo.

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, IL BALLERINO DEI BIANCHI: GRANDE PROTAGONISTA DI SERATA (AMICI, 29 APRILE) - La quinta puntata serale di Amici condotto da Maria De Filippi, il ballerino della squadra dei Bianchi Sebastian Melo Taveira è stato tra i principali protagonisti. Infatti, si è esibito in ben quattro occasioni propendo esibizioni di spessore sotto un punto di vista tecnico. La sua puntata ha avuto inizio nella sfida vinto contro il ballerino dei blu Cosimo Barra, nella quale è stato accompagnato dal giudice Ermal Meta per una coreografia incentrata sulle note di Vietato morire. Nella terza prova secretata nel duetto con l’ospite internazionale Ozark Hanery, ha affrontato il ballerino Andreas Muller sulle note del successo I’m your sacrifice. Con Muller ha quindi avuto inizio un appassionante duello sfociato nella seconda manche con altre due sfide. Nella prima Sebastian Melo Taveira ha proposto la coreografia Pier della Vigna sulle note del successo firmato Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Nella seconda la coreografia è stata intitolata Joker sulle note di un ritmato medley. La giuria ha deciso di dare un successo per parte.

