SELVAGGIA LUCARELLI/ Modificherà i toni dopo la lite con Alba Parietti? (Finale Ballando con le Stelle 2017)

Selvaggia Lucarell, finale Ballando con le Stelle 2017

SELVAGGIA LUCARELLI, MODIFICHERA' I TONI DOPO LA LITE CON ALBA PARIETTI? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, FINALE 29 APRILE) - Il nome di Selvaggia Lucarelli ritorna a rimbalzare fra le pagine di cronaca grazie alla sua presenza a Ballando con le Stelle 2017. In occasione della finale, il talent di ballo di Rai 1 si attende altri focolai accesi dalla giornalista fumantina, che tuttavia ha confermato che i toni saranno placidi. Ritorna ancora a far discutere l'ultimo attacco fra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti, una delle concorrenti eliminate nella semifinale di Ballando con le Stelle 2017. Uno scontro che come sempre ha avuto un seguito sui social network, ma a cui la giornalista sembra aver dato uno stop. Ha annunciato infatti durante un commento sull'accaduto che non esisterà a non presentarsi alla finale della gara se l'atmosfera non dovesse tornare ad essere distesa. "Non voglio trovarmi in uno show con un concorrente che ha pesantemente insultato e diffamato la sottoscritta", ha sottolineato Selvaggia Lucarelli.

SELVAGGIA LUCARELLI, LA LITE CON ALBA PARIETTI CONTINUA SU ALTRI BINARI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, FINALE 29 APRILE) - La bagarre fra Alba e Selvaggia Lucarelli sembra senza sosta, in grado di oscurare anche il fragore che aveva provocato Asia Argento nella passata edizione di Ballano con le Stelle. L'Alba nazionale in particolare non riserva le proprie parole alla sola giornalista, per quanto le battute acide siano volate da entrambe le parti in seguito alla semifinale del talent. Mentre Selvaggia Lucarelli esprime il proprio pensiero sulle presidenziali francesi, Alba Parietti punta il dito contro Dagospia, "colpevole" di aver intitolato un articolo usando termini infelici come "alba la pazza", in riferimento al discorso fatto dalla giornalista. Alba Parietti non lascia passare acqua sotto ai ponti e nonostante sottolinei in un post su Facebook che Dagospia ha "corretto oggi il tuo articolo", ribadisce che "lo scritto resta". Clicca qui per leggere il post di Alba Parietti.

SELVAGGIA LUCARELLI, COSA FARA' LA GIORNALISTA QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, FINALE 29 APRILE) - L'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2017 dovrebbe vedere una Selvaggia Lucarelli più morigerata rispetto alla puntata precedente. Dopo tutto al di fuori della gara sono rimaste due delle concorrenti più agguerrite, con cui la giuria ha avuto modo di ridire molto spesso. Alba Parietti e Giuliana De Sio hanno rappresentato due vere e proprie spine nel fianco di Selvaggia Lucarelli, che rispetto al suo solito modus operandi è apparsa più cauta fin dall'inizio di quest'edizione. In base a quanto annunciato dalla giornalista, la sua linea per la finale dovrebbe ritornare ai toni della pura competizione. Un particolare che le ultime puntate avevano rimesso in luce dopo un inizio un po' incerto.

© Riproduzione Riservata.