SHADY FATIN CHERKAOUI/ Ricorda il duetto con Lp, il video (Amici serale 2017, 29 aprile)

Amici 2017

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CANTANTE DEI BIANCHI: IL DUETTO CON LP, IL VIDEO (AMICI, 29 APRILE) - Sesto appuntamento della fase serale di Amici 2017 in onda tra poche ore su Canale 5. Il talent ideato e portato al successo dalla ‘Signora di Mediaset’ Maria De Filippi, è giunto in un momento cruciale di questa edizione con la squadra dei Bianchi e quella dei Blu in perfetta parità con due eliminati per parte. Tra i concorrenti più attesi di questo appuntamento c’è la giovane cantante dei bianchi Shady Fatin Cherkaoui. La sua è una voce molto incisiva che nel corso delle varie puntate ha saputo regalare delle esibizioni davvero emozionanti. A tal proposito, la cantante ha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram, il duetto con la cantautrice italo - americana Lp, pseudonimo di Laura Pergolizzi. Un video che ha raccolto decine di migliaia di visualizzazioni incassando tantissimi commenti di supporto nei confronti della giovane cantante nata a Milano. Clicca qui per vedere il video.

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CANTANTE DEI BIANCHI: VINCENTE NELLA SFIDA CONTRO RICCARDO (AMICI, 29 APRILE) - La cantante della squadra dei Bianchi, Shady Fatin Cherkaoui, nella quinta puntata serale di Amici proposta al pubblico su Canale 5 lo scorso sabato 22 aprile, si è esibita in sole due occasioni come concordato con la propria nuova coach Emma Marrone a causa di un problematico e serio abbassamento di voce avuto nel corso della settimana. Nello specifico la cantante nativa di Milano, si è esibita nella prima manche prendendo parte alla corale dei bianchi al fianco della stessa Emma Marrone, Thomas Bocchimpani e Mike Bird. Una corale incentrata su un pezzo della coach Elisa, A modo tuo, con quest’ultima che si è anche commossa per la scelta dei loro antagonisti. Per la cronaca la corale ha avuto la meglio rispetto all’esibizione di Andreas Muller nel duetto con Stash e i The Kolors. Nella seconda manche Shady Fatin Cherkaoui è tornata al centro del palcoscenico per interpretare la canzone Human di Rag’n’ Bone Man nella sfida contro Riccardo. Anche in questo caso la cantante ha riportato una vittoria regalando un prezioso punto alla propria squadra.

