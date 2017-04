SHREK TERZO/ Su Italia 1 il terzo capitolo della saga del film d'animazione

Il film è in onda su Italia 1 in prima serata

SHREK TERZO, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 29 APRILE 2017: IL CAST - Shrek Terzo è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 21.10. La pellicola d'animazione è il terzo capitolo della saga dedicata all'orco più famoso del cinema ed è stata prodotta dalla Dream Works nel 2007. Nella versione inglese la voce di Shrek è di Mike Myers mentre quella di Ciuchino di Eddie Murphy. La regia invece, è stata diretta a quattro mani dai registi Raman Hui e Chris Miller. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SHREK TERZO, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 29 APRILE 2017: LA TRAMA - Il Principe azzurro, dopo la morte di sua madre, è fortemente intenzionato a eliminare Shrek per subentrargli sul trono del regno di Molto Molto lontano. L'orco nel frattempo, dimostra di non essere propriamente portato per la vita di corte. L'esperienza di governo è disastrosa e vorrebbe tornare alla sua vecchia vita. Re Arthur, debole da tempo, improvvisamente si spegne e prima di morire comunica a Shrek che, nel caso in cui lui e Fiona non avessero voluto diventare re e regina del regno, avrebbero potuto abdicare in favore di Arthur Pendragon, cugino di Fiona. L'indomani Shrek parte assieme a Ciuchino per trovare Arthur. Prima della partenza la sua amata gli rivela inoltre di essere incinta. Shrek trova Arthur ma del frattempo Il Principe azzurro attacca il regno di Molto Molto lontano. Raperonzolo, fidanzata segreta del Principe, consegna Fiona a quest'ultimo che la richiude nei sotterranei del castello. Nel frattempo Shrek sta per fare ritorno a casa e Arthur e quest'ultimo riesce a far trasportare tutti al regno di Molto Molto lontano grazie alla magia di Mago Merlino. Qui il Principe Azzurro cercherà di uccidere Arthur ma Shrek gli salva la vita. Fiona e gli altri personaggi delle favole riescono a liberarsi e assieme ad Arthur, salvano la vita di Shrek che il Principe Azzurro stava per uccidere. Arthur convince tutti i cattivi del regno a redimersi grazie ad una frase pronunciata dal suo amico Shrek. Ma Azzurro non demorde e cerca nuovamente di uccidere Arthur che viene ancora una volta salvato da Shrek. Azzurro morirà schiacciato dalla torre della sua amata Raperonzolo e Arturh diventerà il re di Molto Molto Lontano.

