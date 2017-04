Simona Ventura a Verissimo

SIMONA VENTURA, AL FIANCO DELL'EX PER LA NUOVA EDIZIONE DI SELFIE (VERISSIMO, PUNTATA 29 APRILE 2017) - Simona Ventura è sempre più in vista e presente negli studi televisivi. Come pietra miliare dell'intrattenimento su piccolo schermo, sarà ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 28 aprile 2017. Poco prima della messa in onda del suo precedente intervento, in occasione del debutto del Maurizio Costanzo Show, Simona Ventura si è regalata un piccolo viaggio, armandosi di trolley bianco per una vacanza veloce. Lo testimonia una sua foto su Instagram, in cui sfoggia il bagaglio mentre si trova alla stanzione. Senza eccessivi clamori, elegante e raffinata nella sua giagga grigia, Simona Ventura dimostra ancora una volta la sua classe. Clicca qui per vedere la foto di Simona Ventura (https://www.instagram.com/p/BTVw64wlQKO/?taken-by=simonaventura).

SIMONA VENTURA, AL FIANCO DELL'EX PER LA NUOVA EDIZIONE DI SELFIE (VERISSIMO, PUNTATA 29 APRILE 2017) - L'attenzione del pubblico televisivo italiano in questi giorni è diretta verso Simona Ventura ed il debutto del suo Selfie - Le cose cambiano. SuperSimo si ritroverà inoltre al fianco dell'ex storico Domenico Zambelli, con cui ha avuto modo di lavorare dopo diversi anni di silenzio. Nel salotto di Silvia Toffanin la nota conduttrice avrà modo di toccare anche questo tasto scottante. In precedenza la trasmissione di Canale 5 aveva puntato i riflettori su un altro dei protagonisti del programma della Ventura, Stefano De Martino, per via della sua presunta e definitiva rottura con Belen Rodriguez. Intanto, Simona Ventura promette storie e rivelazioni in questa seconda edizione del suo prime show, come ha annunciato dal promo pubblicato su Instagram. Clicca qui per vedere il video di Simona Ventura (https://www.instagram.com/p/BTRyX6Ml62l/?taken-by=simonaventura).

