SIMONE MONTEDORO & ALESSANDRA TRIPOLI/ La coppia convince la giuria (Finale Ballando con le stelle 2017)

Simone Montedoro con Alessandra Tripoli, finale Ballando con le Stelle 2017

SIMONE MONTEDORO-ALESSANDRA TRIPOLI, L'ATTORE IN PISTA CON LA MOGLIE (FINALE BALLANDO CON LE STELLE 2017, 29 APRILE)- Anche per Simone Montedoro, a Ballando con le stelle, c'è stato lo spazio per una sorpresa. Infatti, l'attore si è ritrovato a ballare con la moglie, la quale ha rilasciato un video alla redazione in cui ha detto come l'uomo sia il sole della sua vita, è spontaneo. Non ha mai avuto modo di esibirsi col marito e si è detta contenta di potergli fare questo regalo, perché l'uomo è grande e se lo merita. Così, dopo aver accennato qualche passo con la Tripoli al centro della pista, Milly ha interrotto i due e ha presentato all'attore di Don Matteo la sua nuova compagna di gara: la moglie. La donna ha chiesto al marito di essere aiutato nella danza e ha dato vita a un divertentissimo ed emozionato siparietto. Sottoposti ai voti della giuria, Mariotto ha fatto i complimenti alla donna. Quest'ultima ha anche detto di aver marcato il territorio con Alessandra Tripoli e per questo non è mai stata gelosa dei due. Roberta Bruzzone ha scherzato, dicendo che la signora Montedoro fa una favore all'umanità tenendo a freno il marito. Alla fine, la somma dei voti ha portato un totale di 34 punti.

SIMONE MONTEDORO-ALESSANDRA TRIPOLI, LA CRITICA ALLA DECISIONE DEI GIUDICI (FINALE BALLANDO CON LE STELLE 2017, 29 APRILE) - Nel video di presentazione della settimana di Simone Montedoro e Alessandra Tripoli è emerso tutto il dissenso dei due per la decisione della giuria di assegnare il tesoretto dell'esibizione del ballerino per una notte a Giuliana De Sio, sopratutto dopo che i giurati si sono espressi con commenti molto positivi nei confronti dell'attore. La Tripoli si è mostrata furiosa per non essere stata premiata e gli ha fatto eco Montedoro, sopratutto dopo aver sgomitato per tornare in gara. In seguito, la coppia più divertente di Ballando con le stelle si è esibita in un valzer, ironizzando anche sul loro rapporto di odio e amore. Montedoro e Tripoli hanno dato prova di una inconsueta sensualità, convincendo anche Carolyne Smith. Anche Selvaggia Lucarelli ha speso parole molto buone verso il comandante Cecchini, dicendo che si è sudato troppo la semifinale rispetto ad altri.

SIMONE MONTEDORO-ALESSANDRA TRIPOLI, IL PERCORSO TRAVAGLIATO NEL PROGRAMMA (BALLANDO CON LE STELLE, 29 APRILE) - Quella di Simone Montedoro ed Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle, in effetti, è stata un'esperienza molto dura e travagliata. I due sono stati eliminati nella puntata dell'8 aprile e ha dovuto faticare non poco per rientrare in gioco. Dopo il Gopak, molto credibile e in cui i due hanno dato prova di talento, si sono scontrati con Cristopher Leoni ed Ekaterina Vaganova, affrontando poi lo spareggio con Martin Castrogiovanni e Antonio Palmese. D'altronde, l'eliminazione dell'attore e della Tripoli aveva spiazzato tutti e molti altri concorrenti dello show avevano detto la loro su questa eliminazione tra cui Maykel Fonts e Sara Di Vaira. Ora, dopo essere rientrato in gioco, per lui si prospetta la sfida più dura: strappare a Oney Tapia lo scettro del vincitore.

