STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Amici di Maria e Shrek 3 (sabato, 29 aprile 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 29 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 29 aprile 2017, il palinsesto delle reti del Biscione prevede la messa in onda di un'ampia scelta di programmi che vanno dal talent show più seguito dagli italiani condotto da Maria de Filippi ovvero Amici di Maria, fino ad arrivare a diversi generi di film tra cui animazione su Italia 1 con Shrek 3, l'azione che sarà padrona della prima serata di Rete 4 che lascerà spazio a un film poliziesco in seconda serata. Sul resto dei canali non mancheranno serie tv altro intrattenimento per i bambini su Boing, e ancora film. Uno dei programmi più seguiti della serata sarà la nuova puntata di Amici di Maria che dopo l'abbandono di Morgan, ha visto il ritorno di Emma, ex concorrente del programma. Ma vediamo ora nel detaglio la programmazione della serata Mediaset.

La nuova puntata del serale di Amici di Maria, la cui messa in onda è prevista per le 21.10 su Canale 5, sarà incentrata su una nuova sfida tra la squadra bianca e la blu, rispettivamente capitanate da Emma Marrone ed Elisa. Tanti gli ospiti della serata come Roberto Saviano, Loredana Bertè e Renato Zero, nei ruolo di giudice speciale per una serata. Al termine del talent, verrà dato spazio all'approfondimento giornalistico del Tg5 con le ultime notizie del giorno. Per la felicità dei bambini e degli amanti dei film d'animazione, Italia 1 presenta il terzo capitolo della saga cinematografica di Shrek: Il principe azzurro, dopo la morte di sua madre, decide di voler spodestare Shrek dal trono del regno di molto molto lontano per prendere il suo posto. Seguirà un nuovo episodio della quinta stagione di Arrow, l'eroe mascherato della DC Comics.

Il film Revenge-vendetta privata è invece la pellicola proposta da Rete 4. Elizabeth e Paul hanno intenzione di ristrutturare la loro casa e per farlo decidono di assumere Javier che in realtà ha ben altre intenzioni. Seguirà il film poliziesco Coraggio fatti ammazzare, pellicola diretta da Clint Eastwood che rappresenta il quarto capitolo dell'epopea dedicata all'ispettore Callaghan. Rosamunde Pilcher: i giorni dell'estate verrà mandato in onda su La5. Jane ha di recente perso la madre e si trasferisce assieme al padre in California. La vita della ragazza verrà improvvisamente sconvolta da alcuni eventi. Su Mediaset Extra, alle 21.15, sarà la volta de Le iene show, uno dei programmi comici e d'approfondimento d'inchiesta di maggior successo delle reti Mediaset. Profumo di risate invece su Iris con I pompieri, pellicola comica del 85 con Paolo Villaggio, Lino Banfi e Massimo Boldi. La pellicola First Strike rappresenta invece la proposta di Italia 2. Jackie, un agente della CIA ha il compito di fermare ed intercettare una testa nucleare rubata in territorio ucraino. Top crime presenta due episodi della famosa serie tv poliziesca CSI New York. Su Boing spazio ai programmi per i più piccoli con il film d'animazione Scooby doo ed il re dei gobling.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10 Amici di Maria, talent show

ore 1.00, Tg5, telegiornale



Italia 1 ore 21.10 Shrek 3, film d'animazione



ore 22.55 Arrow V, serie tv action



Rete 4 ore 21.10 Revenge-vendetta privata, film thriller



ore 23.20 Coraggio fatti ammazzare, film poliziesco



La 5 ore 21.05 Rosamude Pilcher: i giorni dell'estate, film commedia



Mediaset Extra ore 21.15 Le iene show, intrattenimento



Iris ore 21.05 I pompieri, film commedia



Italia 2 ore 21.10 First Strike, film d'azione



Top Crime ore 21.10 CSI New York, serie tv poliziesca



Boing ore 20.45 Scooby e il re dei Gobling, film d'animazione

