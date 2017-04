STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Ballando con le stelle e NCIS Los Angeles (sabato, 29 aprile 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 29 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 29 aprile 2017, il palinsesto delle reti Rai prevede un'ampia scelta di programmi tra talent show, telefilm, programmi di approfondimento culturale, film e spettacolo teatrale. A farla da padrone sarà senz'altro la finalissima di Ballando con le stelle in cui si sfideranno le ultime coppie rimaste in gara, desiderose di assicurarsi la vittoria finale dell'edizione 2017 del programma. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Rai Uno parte in quarta alle 20.35 con la tanto attesta finale di Ballando con le stelle. Nella scorsa puntata altre due coppie sono state eliminate ed i concorrenti rimasti in pista si sfideranno, senza esclusione di colpi, a ritmo di danza. Come sempre, non mancheranno gli ormai noti siparietti tra concorrenti e giudici che tengono banco ogni singola puntata del programma. Al termine di Ballando con le stelle la rubrica di costume, Tutto fa tendenza, ci porterà nel mondo della moda e del fashion. Per gli amnti delle storie poliziesche, su Rai Due andrà in onda la nuova puntata di NCIS Los Angeles. Le farà seguito l'appuntamento con Calcio Champagne che approfondirà gli anticipi di serie A. Per gli appassionati di storia e programmi culturali, Rai Tre manderà in onda un inedito episodi di Ulisse: il piacere della scoperta interamente dedicato ai segreti ed ai misteri legati a La Gioconda, il capolavoro di Leonardo Da Vinci.

Il resto dei canali Rai proporrà invece una serie di pellicole cinematografiche. The Quest sarà la proposta di Rai 4. Jean Claude Van Damme è il protagonista del film thriller in cui veste i panni di Christopher un giovane artista di strada e ladruncolo che per una serie di sfortunati eventi si ritrova a bordo di una nave di proprietà di alcuni contrabbandieri che lo faranno prigioniero. Rai 5 dedicata la serata agli amanti del teatro con il Balletto-Romeo e Giulietta scritto e diretto da Sergei Prokof'ev ed ambientato nella suggestiva cornice de La Scala di Milano. Sarà invece la volta del film Tora! Tora! Tora!, su Rai Movie, pellicola del 1970 ambientata in Giappone ed interpretata, tra gli altri, da Martin Balsam, So Yamamurra e Jason Robards. Per finire, su Rai Premium, verrà proposto un episodio della serie tv drama Tutto può succedere 2, che prende spunto dalla serie statunitense Parenthood.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai uno ore 20.35 Ballando con le stelle, talent show

ore 00.45 Tutto quanto fa tendenza, rubrica di costume

Rai due ore 21.05 NCIS Los Angeles, telefilm poliziesco

ore 22.40, Calcio champagne, rubrica sportiva

Rai Tre ore 21.10 Ulisse: il piacere delle scoperta, approfondimento culturale

Rai 4 ore 21.15 The Quest, film thriller

Rai 5 ore 21.15 Balletto-Romeo e Giulietta, spettacolo teatrale

Rai Movie ore 21.20 Tora, tora, tora, film di guerra

Rai Premium ore 21.20 Tutto può succedere 2, serie tv drama

