STEALTH, ARMA SUPREMA/ Su Canale Nove il film con Sam Shepard

STEALTH - ARMA SUPREMA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 29 APRILE 2017: IL CAST - Stealth - Arma suprema è il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 21.15. Una delle pellicole di maggior successo di Rob Cohen, regista diventato celebre dopo aver diretto "xXx" e "Fast and Furious". Il film Stealth - Arma suprema è una produzione che annovera nel cast anche attori del calibro di Sam Shepard e Jamie Foxx. Proiettato nelle sale di tutto il mondo nel 2005, nella filmografia di Rob Cohen "Stealth - Arma suprema" arriva sull'onda dei due grandi successi al botteghino sopra citati. Anche se non al primo passaggio in televisione, a distanza di più di dieci anni la pellicola ha ancora una schiera di "aficionados", essendo un "action" fantascientifico nel quale le sorti del mondo sono nelle mani di tre Tenenti dalla Marina statunitense, impegnati a fronteggiare una macchina bellica che, improvvisamente, sfugge ad ogni controllo. Nel ruolo dei tre militari troviamo Josh Lucas (Tenente Ben Gannon), Jessica Biel (Tenente Kara Wade) e Jamie Foxx (Tenente Henry Purcell), accanto a loro anche Sam Shepard (che, invece, interpreta il Capitano George Cumming). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

STEALTH - ARMA SUPREMA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 29 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia è incentrata attorno alle avventure di tre piloti della US Navy, a cui viene affidata una missione "top secret", Ben Gannon, Henry Purcell e la bella Kara Wade devono gestire una macchina bellica di ultima generazione (chiamata in codice "EDI") che, all'insaputa di tutti, non risponde più ai comandi a seguito di un cortocircuito sopravvenuto dopo una tempesta. Nel corso di una missione in Afghanistan, infatti, l'intelligenza artificiale alterata del velivolo militare uccide dei civili, disattendendo le indicazioni dei tre piloti che partecipavano al raid aereo. Impossibilitata a riportare alla base "EDI", la US Navy assiste inerme ai tentativi del velivolo di penetrare nel sistema militare americano. Gannon, Purcell e Wade ricevono l'ordine di abbatterlo nonostante le remore iniziali, ma il primo tentativo va a vuoto e provoca la morte di Purcell, mentre "EDI" fa rotta verso la Russia, dando vita a un serie di attacchi che rischiano di scatenare un disastroso conflitto nucleare col Cremlino. Tuttavia, Gannon riesce a stabilire via radio un "contatto" con l'intelligenza artificiale e a dialogare con quest'ultima...

