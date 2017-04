Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL TALENTO DEL BALLERINO PER LA BATTERIA, FOTO (OGGI, 29 APRILE 2017) - Il grande talento di Stefano De Martino per la danza è noto a tutti ed è quello che gli dà da mangiare: dopo aver essersi classificato terzo nell’edizione di Amici di Maria De Filippi vinta da Emma Marrone, Stefano ha iniziato a lavorare come ballerino professionista. Oggi il ballerino continua ad essere uno dei ballerini di Amici e negli ultimi anni fa anche da “sopporter” degli alunni, conducendo il daytime insieme all’amico e collega Marcello Sacchetta. Le sue fans sanno bene quanto De Martino sia bravo a ballare e ultimamente lo stanno apprezzando anche in altri ruoli televisivi, come quello di “mentore” a Selfie - Le cose cambiano, veste in cui lo ritroveremo anche quest’anno. Forse non tutti sanno però che Stefano è anche un bravo batterista, come testimonia questo video tratto da Instragram Stories del ballerino: De Martino ci propone un assolo di batteria, dimostrandoci che sa cavarsela anche come musicista. Ma forse il più grande talento di Stefano è quello di essere un bravo papà e le fans lo ammirano molto per questo. Sui social ci sono molte foto di lui con il figlioletto Santiago ma una delle ultime risale a qualche giorno fa, quando un fan si è fatto immortalare con Stefano e Santi per strada a Milano: clicca qui per vedere la foto.

© Riproduzione Riservata.