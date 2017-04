SUPERGIRL 2/ Anticipazioni puntata 29 aprile 2017: i Daxamyti invaderanno la Terra?

Supergirl 2, in prima Tv assoluta su Italia 1

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Dalle 19:25 di oggi, sabato 29 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo "Il progetto Exodus". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: durante un'operazione della DEO, Kara (Melissa Benoist) e J'onn (David Harewood) intervengono per fermare un gruppo della Cadmus, che si rivela avere in ostaggio Jeremiah (Dean Cain). Lo scienziato rivela di essere stato trattenuto dalla Cadmus solo per potenziare Hank ed in seguito anche per lavorare ad altri progetti. Dopo aver cercato di fuggire diverse volte, alla fine ha scelto di smettere di rischiare la vita. Rivela infine che la Cadmus è in possesso di una bomba chimica creata grazie alla supervista di Kara ed hanno intenzione di usarla contro National City. Mentre Winn (Jeremy Jordan) si mette all'opera per localizzare la Cadmus, Mon-El (Chris Wood) manifesta qualche perplessità sulla buona fede di Jeremiah. Crede infatti che sia ormai del tutto manipolato dall'organizzazione, ma Kara è intenzionata a credere alle sue parole. Per convincerlo delle sue opinioni, Kara invita Mon-El a partecipare alla cena di famiglia che si svolgerà quella sera. Durante l'evento, tuttavia, Mon-El rivela di essere contrario alla riabilitazione totale di Jeremiah alla DEO, ma Kara gli impone di uscire di casa e di lasciarla da sola. Più tardi, Mon-El richiede l'aiuto di Wynn, che decide di accettare la sua proposta, per scoprire se Jeremiah sia davvero chi dice di essere. Riesce a scoprire così che in realtà si è introdotto nei sistemi della DEO dietro comando della Cadmus, ma quando Kara prova a far ragionare Alex, la sorella reagisce male. Crede infatti che stia tradendo la fiducia della famiglia, ma messa di fronte all'evidenza è costretta ad accettare i fatti. Dopo aver creato un diversivo, Jeremiah riesce a sfuggire al controllo della DEO ed a ricongiungersi a Hank e Lillian. Qui viene raggiunto da Alex e J'onn, mentre Supergirl è costretta ad occuparsi di un'altra minaccia che riguarda i civili. Anche se Alex cerca di convincere il padre a seguirla, Jeremiah preferirà invece rimanere con la Cadmus e scomparirà nel nulla.

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 APRILE 2017, EPISODIO 15 "IL PROGETTO EXODUS" - La Cadmus inizia a rapire degli alieni in modo che Kara chieda a Snapper di pubblicare un articolo, ma insiste perché riveli l'identità della sua fonte. La situazione peggiore quando Supergirl conferma pubblicamente la notizia, ma rifiuta di rivelare chi gliel'abbia riferita. A quel punto Snapper decide di non pubblicare l'articolo. Intanto, Alex continua ad essere ossessionata da Jeremiah, tanto da spingere J'0nn a prendere un serio provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Maggie decide tuttavia di aiutare la fidanzata a trovare il padre. Le due donne fermeranno in seguito una squadra della Cadmus solo per scoprire dove portino gli alienti rapiti. Qui, Alex viene rapita e Jeremiah rivela che l'organizzazine sta progettando di trasportare gli alieni su un altro pianeta. Kara pubblica invece la propria storia in un blog indipendente, in modo che Lillian decide di agire in fretta con la deportazione. In seguito agli eventi, Snapper decide di licenziare Kara dalla CatCo, ma James interverrà a favore dell'amica. Nello stesso momento, la popolazione di Daxam raggiunge la Luna.

