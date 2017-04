I Migliori Anni, Anna Tatangelo e Carlo Conti

Sergio Caputo, I Migliori Anni, il cappellino di Iron Man e il suo "dirigibile" ci hanno portato via - I Migliori Anni porta in tv Sergio Caputo e il pubblico impazzisce per lui e il suo sabato italiano. Il cantante si presenta sul palco con la sua voce graffiante pronto a rappresentare gli anni '80 e lo fa proprio con il suo grande successo che ha conquistato il pubblico in studio e quello a casa che sui social ha apprezzato soprattutto il suo look. Al grido di "La vita è un dirigibile che ci porta via" il pubblico che ieri si trovava davanti alla tv ha avuto modo di apprezzare il suo abbigliamento da ragazzino ma, soprattutto, il suo cappellino rosso dedicato ad uno degli eroi Marvel più amati, ovvero Iron Man (Clicca qui per vedere la sua foto sul palco del programma). Tanti i commenti dedicati al cantante che è stato sul palco dello show che ieri ha debuttato su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Anna Tatangelo (valletta parlante per l'occasione).

L'artista ha avuto modo di retwittare alcuni dei messaggi che gli hanno dedicato ieri sera al grido di "Quando il venerdì sera aspettiamo un sabato italiano", "Sempre il numero 1" e, infine, "#imigliorianni E dopo questo altissimo momento con Sergio Caputo vado a nanna. Bravo Carlo!". Al momento non è disponibile il video della sua esibizione ma cliccando qui potrete vedere l'intera prima puntata dello show di Rai1.

