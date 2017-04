THE FLASH 3/ Anticipazioni puntata 29 aprile 2017: Barry riuscirà a salvare Wally?

The Flash 3, in prima Tv assoluta su Italia 1

THE FLASH 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nel preserale di oggi, sabato 29 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di The Flash 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 16°, dal titolo "Dentro la forza della velocità". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: grazie all'aiuto di HR (Tom Cavanagh), il team riesce ad aumentare la velocità di Wally (Keiynan Lonsdale), fino ad un valore che possa permettergli di salvare Iris (Candice Patton). Il ragazzo ha tuttavia continue allucinazioni su Savitar, ma non dice nulla agli amici. Intanto, Julian (Tom Felton) ritorna in città e Iris e Barry (Grant Gustin) decidono di rivelare a tutti che si sono fidanzati ufficialmente. Joe (Jesse L. Martin) è felice della notizia, ma rivela anche a Barry di essere deluso perché non gli ha chiesto la mano della figlia. Poco dopo, il team riceve l'allarme di una rapina nelle vicinanze, dove Wally ha una nuova visione. Quando Barry scopre che ha tenuto tutti all'oscuro e che ha messo in pericolo la vita della fidanzata, lo estromette dalla missione. Decide anche di accedere di nuovo a Savitar grazie a Julian, ma lo scienziato si rifiuta di farlo. Caitlin (Danielle Panabaker) capisce però che Julian teme solo di mostrarle quel lato della sua natura e il ragazzo la bacia. Durante l'analisi della sua mente, Savitar rivela di essere imprigionato ormai da molto tempo. Il metaumano accusa poi tutto il team di aver provocato la sua condizione attuale e sottolinea di essersi creato da solo. Dopo aver ricevuto diverse beffe, Barry decide di interrompere il collegamento con il metaumano. Dato il riferimento di Savitar alla Pietra Filosofale, Barry scopre che gli Accoliti possiedono lo scrigno che conteneva l'artefatto e riesce ad intercettarli. Nel frattempo, Wally continua ad allenarsi con HR, ma la sua velocità è diminuita rispetto a quella stessa mattina. Il ragazzo realizza che potrebbe essere maggiormente d'aiuto se assisterà alla morte della sorella. Convincono così Cisco (Carlos Valdes) ad aiutarli nell'impresa, anche se l'amico sconsiglia di accedere a quel segmento del futuro. Una volta sul posto, Wally nota che al dito della sorella non c'è l'anello di fidanzamento. Scopre così che ha chiesto ad Iris di sposarla solo per alterare il futuro ed evitare che la ragazza muoia. Iris decide quindi di andarsene dai laboratori, mentre Caitlin rivela a Julian di aver trattenuto un frammento della Pietra. Il ragazzo informa subito tutto il team, che contesta a Caitlin di aver mentito e tradito il gruppo. Nel frattempo, Barry chiede nuovamente a Julian di metterlo in contatto con Savitar. Il metaumano invece si insinua ancora nella mente di Wally ed assume le sembianze della madre, spingendolo ad aiutarlo. Il ragazzo intuisce tuttavia come fermarlo, ma chiede a Jesse di non informare Barry. Nonostante Barry riesca ad ottenere la posizione di Savitar, il metaumano sconfigge il velocista e trascina Wally in un'altra dimensione temporale. Rivela a Barry che sarà quella la sua sofferenza, condannato a non rivedere il fratello, che rimarrà invece confinato in un inferno senza fine. Durante il corpo a corpo, il metaumano riesce anche a trafiggere il velocista con la sua lama, che lo ferisce gravemente.

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 APRILE 2017, EPISODIO 15 "DENTRO LA FORZA DELLA VELOCITA'" - Barry decide di fare di tutto per salvare Wally, che è stato risucchiato nella forza della velocità. Entra così a sua volta nella dimensione grazie a Cisco e si imbatte in Eddy Thawne. Nel frattempo, Jesse riesce a rintracciare Savitar grazie all'oggetto che ha ferito il velocista e ad individuare un punto debole nel metaumano. Wally invece si trova in una specie di inferno, in cui è costretto a vivere la morte della madre in continuazione. Barry dovrà avvalersi dell'aiuto di Jay Garrick per riuscire a sconfiggere i fratelli Snart, giunti per impedirgli di raggiungere Wally. Ritornato su Terra-1, Barry conclude che dovrà essere lui a salvare Iris da Savitar e non il fratello, ma sceglie anche di allontanare per qualche tempo la fidanzata.

