THE QUEST/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme

Il film è in onda su Rai 4 in prima serata

THE QUEST, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 29 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - The Quest è il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione che tradotta in lingua italiana, ha il titolo La prova. La pellicola è stata diretta nel 1996 da Jean-Claude Van Damme, che ne è anche il protagonista principale, oltre a lui, che interpreta il ruolo di Christopher Dubois, del cast fanno parte anche Roger Moore, che veste i panni di Lord Edgar Dobbs, James Remar (Maxie Devine) e Janet Gunn (Carrie Newton). Il film dura 94 minuti, l'azione avviene nel 1920 tra New York, Siam (Thailandia) e il Tibet. Le riprese in realtà si sono svolte tra Bangkok e Phuket, in Thailandia, e a Montreal (Quebec, Canada). Le riprese sono durate circa 77 giorni e si sono svolte dal 1 marzo al 17 maggio 1995. Il film costò alla produzione 30 milioni di dollari e al botteghino fu un discreto successo perché ne incassò quasi il doppio, The Quest però fu stroncato dalla critica. Frank Dux, che è un esperto di arti marziali che ha lavorato come coreografo in molti film, denunciò Van Damme dicendo che The Quest plagiava una sceneggiatura da lui scritta nel 1991 che si intitolava Enter the New Dragon: The Kumite. Ci fu un processo che però non diede ragione a Dux. Ma ecco in breve la trama del film.

THE QUEST, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 29 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia è raccontata in un lungo flash back da parte di un anziano signore sorprendentemente ben addestrato nelle arti marziali. Il vecchietto racconta la storia di Christopher Dubois, un giovane ladruncolo che, in fuga dalla polizia dopo un piccolo furto, trova rifugio su una nave dove viene fatto prigioniero, per guadagnarsi la libertà viene mandato su un'isola ad apprendere le arti marziali. Il suo scopo è quello di partecipare ad un torneo che mette in palio una statua di oro massiccio che ritrae un drago.

