THOMAS BOCCHIMPANI/ Superato lo scossone per l’addio di Morgan (Amici serale 2017, 29 aprile)

Amici 2017

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CANTANTE DEI BIANCHI: SUPERATO LO SHOCK PER L’ADDIO DI MORGAN (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Ritorna questa sera su Canale 5 il consueto appuntamento con il talent Amici 2017 condotto da Maria De Filippi. Si tratta della sesta puntata della fase serale con una situazione di perfetto equilibrio tra la squadra dei Bianchi guidata da Emma Marrone e la squadra dei blu capitanata da Elisa, con due eliminati per parte. Tra i promettenti talenti in gara uno dei più attesi è senza dubbio il giovane cantante dei bianchi Thomas Bocchimpani. Talento cristallino che negli ultimi giorni è apparso un po’ in affanno soprattutto in ragione dello scossone causato dall’addio di Morgan con conseguente arrivo di Emma Marrone. Thomas era probabilmente il pupillo del frontman dei Bluvertigo e tra i due vi era un rapporto di profondo rispetto. Da quanto si può leggere dalle anticipazioni riportate dai vari portali web, sembra che nella sesta puntata Thomas Bocchimpani sia tornato a brillare, dimostrando di aver ormai superato la fase di adattamento ai nuovi metodi imposti dalla Marrone.

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CANTANTE DEI BIANCHI: EVITATO LO SPAREGGIO (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - La quinta puntata serale del talent Amici proposta lo scorso sabato 22 aprile è stata per il giovanissimo cantante dei Bianchi Thomas Bocchimpani un concentrato di emozioni difficilmente riproponibili. La serata per Thomas ha avuto inizio con la partecipazione nella corale dei Bianchi in cui si è esibito al fianco di Shady Fatin Cherkaoui, Mike Bird e della stessa coach Emma Marrone. Una corale che si è dimostrata vincente nei confronti del ballerino dei blu, Andreas Muller. Sempre nell’ambito della prima manche Thomas si è confrontato con Federica Carta nella prova comparata con la celebre Fiorella Mannoia sulle note del suo ultimo successo sanremese Che sia benedetta. Per lui una grande soddisfazione visto che la giuria l’ha premiato dandogli la vittoria. Vittoria che poi è stata bissata nella seconda manche sempre ai danni di Federica Carta grazie ad una interpretazione davvero intesa sulle note di Hai delle isole negli occhi di Tiziano Ferro. Tuttavia nonostante abbia raccolto tre successi su tre sfide, Thomas si è ritrovato a rischio eliminazione contro il ballerino dei blu Cosimo Barra. Lui ha cantato Virtual Insanity di Jamiro Quai ma alla fine non c’è stata eliminazione per esplicita richiesta delle due coach.

