TORA! TORA! TORA!/ Su Rai Movie il film con Martin Balsam

Il film è in onda su Rai Movie in prima serata

TORA! TORA! TORA!, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 29 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Tora! Tora! Tora! è il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere guerra realizzata nel 1970 e ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, e più esattamente alla vigilia dell'attacco giapponese alla base statunitense di Pearl Harbor. Il film è stato coprodotto da USA e Giappone, il regista è Richard Fleischer coadiuvato da Kinji Fukasaku e Toshio Masuda. La sceneggiatura si basa su un libro di Gordon Prange, docente di storia all'Università del Maryland che in passato aveva fatto parte dello Stato Maggiore del generale MacArthur. Prange ha cercato di ristabilire la veridicità storica, senza dipingere semplicemente il giapponese come il nemico, e lo stesso cerca di fare il film. Gli interpreti principali sono Martin Balsam (l'ammiraglio Husband Kimmel), Jason Robards (il generale Walter Short), Sô Yamamura (l'ammiraglio Isoroku Yamamoto) e Joseph Cotten (Henry Stimson, segretario di stato). Il titolo Tora! Tora! Tora!, è il messaggio in codice che i giapponesi usavano per indicare un attacco a sorpresa, e si compone delle sillabe iniziali delle parole totsugeki raigeki, che vogliono dire attacco lampo.

TORA! TORA! TORA!, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 29 APRILE 2017: LA TRAMA - Durante il secondo conflitto mondiale, il Giappone, già impegnato sul fronte cinese, decide di rivolgere le sue attenzioni contro gli Stati Uniti, che dal canto loro, credono di non correre alcun rischio. Invece, l'ammiraglio giapponese Isoroku Yamamoto, viste fallire tutte le vie diplomatiche, decide di sferrare un attacco contro la base di Pearl Harbor. Dopo aver pianificato tutto con attenzione, prende il via il primo dei tre attacchi previsti, le corazzate americane all'ancora vengono affondate con grandi perdite umane. Il terzo attacco però non viene mai sferrato. L'operazione si conclude con successo, ma la preoccupazione per le possibili conseguenze è molto elevata.

