Trejolie / Vincitori Italia's Got Talent 2017: tutto sul trio che ha conquistato il pubblico

Tresjolie (Italia's got talent)

I tresjolie vincono Italia's got talent 2017! Ecco chi sono i tre comici che hanno conquistato il pubblico - Sono loro i vincitori di questa nuova edizione di Italia's got talent. I Trejolie conquistano prima il podio e poi il primo posto: si tratta dei tre comici che ci hanno entusiasmato in queste puntate con irriverenti numeri, il primo dei quali puntato su una parodia de "La solitudine" di Laura Pausini. In questa finale i Trejolie hanno invece annunciato di aver compreso di non essere cantanti nè tantomeno musicisti, bensì nati per essere poeti. Ecco perchè in studio hanno rpesentato una versione rivisitata de "Il passero solitario", con una serie di citazioni che non rimandavano proprio alla poesia in questione ma a canzoni o poesie di altri autori. Un miscuglio di citazioni che ha scatenato le risate del pubblico in studio e dei quattro giudici.

In particolare Frank Matano non è riuscito a trattenere le risate, tanto da ammettere a fine esibizione di non aver mai assistito ad un numero simili. I tre ragazzi dei Trejolie, tra i 25 e i 30 anni, hanno conquistato però anche il pubblico a casa, tanto da arrivare sul podio. Sia per Claudio Bisio, che per Matano, che per la Zilli e Luciana Littizzetto i tre comici meritavano il podio, ma nessuno si sarebbe aspettato che avrebbero addirittura conquistato la vittoria!

