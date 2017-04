Ulisse, Alberto Angela (LaPresse)

ULISSE - IL PIACERE DELLA SCOPERTA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 APRILE 2017: LA GIOCONDA - Alberto Angela torna in pista: stasera, venerdì 28 aprile 2017, Rai 3 trasmetterà una nuova puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta. Il programma di divulgazione storica e scientifica si occuperà in prime time della Gioconda, il celebre dipinto realizzato da Leonardo Da Vinci all’inizio del 1500. Tantissima, come è facile immaginare, la carne al fuoco: la Gioconda è tra i più celebri lavori di Da Vinci, anche grazie allo sguardo estremamente enigmatico della sua protagonista. “Perché da una parte la Gioconda sembra che ci guardi e dall’altra che sfugga al nostro sguardo?” si legge infatti sulla pagina Twitter della trasmissione (clicca qui per il post). Naturalmente, il presentatore dovrà dedicare un ampio focus anche al poliedrico artista che l’ha realizzata: si partirà inevitabilmente dal Louvre, dove è conservato il dipinto, ma si viaggerà poi fino a Vinci - il paesino che ha dato i Natali a Leonardo - per approfondire i suoi numerosi interessi - dalla meccanica alla pittura, dall’anatomia all’urbanistica - e la sua formazione. Ulteriori tappe di Ulisse - Il piacere della scoperta saranno la Biblioteca Reale di Torino, dove è conservato l’Autoritratto del pittore in età avanzata, e il museo Leonardiana di Vigevano.

Ma a chi si è ispirato davvero Leonardo Da Vinci per realizzare la Gioconda? Alberto Angela non tralascerà nemmeno questo dettaglio, addentrandosi tra i dettagli della commissione dell’opera e delineando il viaggio dell’artista in Francia, proprio insieme al dipinto. Non mancheranno diversi esperti, per affrontare al meglio l’argomento: il conduttore darà il benvenuto alla costumista Nanà Cecchi, agli storici dell’arte Antonio Forcellino e Ernesto Solari e al professore Carlo Pedretti.

© Riproduzione Riservata.