UOMINI E DONNE/ Mattia torna da Desirèe Popper? Rosa riceve un altro 2 di picche! (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: MATTIA RITORNA DA DESIRÈE E MOLLA UN ALTRO 2 DI PICCHE PER ROSA - Mattia Marciano sarà la scelta di Desirèe Popper? La modella brasiliana, è arrivata alla corte di Maria De Filippi per riaccendere il trono classico di Uomini e Donne. La ragazza però, dopo aver fatto impazzire tutti per il suo esordio (si era presentata in studio con le scarpe basse), con il passare del tempo ha perso “punti simpatia” che – di contro – ha guadagnato Rosa Perrotta, la modella napoletana apparentemente molto fredda e distaccata. Mattia inizialmente, si è presentato alla corte della Queen senza prendere una posizione netta e rimanendo in “forse”: gli piace Desirèe oppure Rosa? Al principio, le prime esterne con la Perrotta sembravano cariche di feeling e trasporto ma, successivamente, il corteggiatore ha espresso la sua preferenza nei confronti della Popper che, fiera di aver battuto la rivale ha avuto modo di accogliere ufficialmente il ragazzo. Mattia quindi, ha palesato un fortissimo trasporto emotivo per la sua bella brasiliana, tanto che, di fronte alle “insistenze” di Rosa che l’ha raggiunto due volte in esterna, ha avuto modo di palesare ancora una volta il suo interesse verso la Popper consegnando alla campana un due di picche dietro l’altro. L’ultima puntata andata in onda lo scorso giovedì però, ci ha anche mostrato il primo bacio del trono rosa e, i protagonisti assoluti del passionale gesto sono stati Desirèe e Mattia.

Questo avvicinamento inizialmente, aveva tracciato i contorni di un interesse spiccatissimo solo nei confronti del campano ma, l’ultima registrazione ci ha dimostrato che così non è stato. Desirèe infatti, ha confessato di non avere provato delle fortissime emozioni dopo il bacio e, di contro, la reazione di Mattia è stata molto dura ed ha abbandonato anche lo studio. Le pronte talpe del web però, hanno svelato un particolare non indifferente accaduto alcune ore fa. Mattia infatti, ha cliccato “Mi piace” ad un post di un’amica di Desirèe Popper che aveva condiviso uno scatto proprio insieme alla tronista direttamente su Instagram. Questo gesto, per molti potrebbe sembrare irrilevante ma, con moltissima probabilità, Mattia tornerà da Desirèe per poter definitivamente conquistare il suo cuore e poterla vivere anche a telecamere spente. I fan di Uomini e Donne nel frattempo, tifano tutti per lui.

